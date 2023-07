Schweizer glänzen in Gstaad – Stricker schlägt den 19-Jährigen, der die Tenniswelt verblüfft Mit Arthur Fils bezwingt der Berner am Swiss Open eines der grössten Talente. Ebenfalls im Achtelfinal steht Stan Wawrinka. Adrian Horn

King? Nun, Dominic Stricker steht im Saanenland zumindest in den letzten 16. Foto: Keystone

Dominic Stricker ist dabei, einen weiteren Meilenstein zu erreichen. Einen Sieg bloss benötigt er diese Woche in Gstaad noch; dann stösst er erstmals in die Top 100 der Weltrangliste vor. Dass der 20-Jährige aus Grosshöchstetten da hingehört, beweist er in seinem Auftaktspiel am Swiss Open.

Mit Arthur Fils bezwingt er am Dienstagmittag die Nummer 68 – und vor allen Dingen eines der grössten Talente überhaupt. Bevor der Franzose Mitte Juni 19-jährig wurde, hatte er in Lyon auf gleicher Unterlage seinen ersten ATP-Titel gefeiert und dabei ausnahmslos deutlich besser klassierte Gegner geschlagen.

Arthur Fils macht mit seiner starken Vorhand Druck. Foto: Keystone

Das Duell zweier junger, aufstrebender Spieler ist umkämpft und höchst unterhaltsam; immer wieder entwickeln sich in der sehr gut besetzten Roy-Emerson-Arena aufregende Ballwechsel. Während Fils an der Grundlinie den etwas besseren Eindruck hinterlässt, hat Stricker beim Service leichte Vorteile. Die Bedingungen sind wechselhaft und dadurch nicht einfach, der Wind bläst bisweilen stark, kurzzeitig regnet es.

Per Schlussspurt zum Sieg

Im 2. Satz gerät der Berner mit Break in Rückstand, bei letzter Gelegenheit vermag er zu egalisieren. In der Kurzentscheidung führt er 4:0 und 5:1, ehe er ein, zwei Punkte leichtfertig abgibt und nochmals zittern muss. Er behält die Nerven – und realisiert seinen insgesamt zweiten Sieg im Saanenland. Durch die Achtelfinalqualifikation verteidigt die derzeitige Weltnummer 106 in jedem Fall die Punkte, die sie im Vorjahr gewonnen hat.

Der Sieg vor Heimpublikum ist Tatsache. Foto: Freshfocus

Seinen nächsten Einsatz hat der Linkshänder am frühen Mittwochabend (17.30 Uhr, live auf SRF). Im Kampf um den Einzug unter die letzten 8 trifft er auf den Serben Miomir Kecmanovic, die Nummer 2 des Turniers.

Im Anschluss bestreitet Stricker eine Doppelpartie – an der Seite Stan Wawrinkas. Auch dieser gewinnt am Dienstag sein erstes Einzel. Gegner Roberto Carballes Baena gibt beim Stand von 1:6, 1:3 wegen Nackenbeschwerden auf; bis kurz vor Spielbeginn war unklar, ob er würde antreten können.

Wawrinka brilliert

In den 40 Minuten, die gespielt werden, macht Wawrinka einen exzellenten Eindruck. Der dreimalige Grand-Slam-Sieger entscheidet die ersten 13 (!) Punkte für sich und führt nach einer Viertelstunde 5:0. Bei seiner ersten Gstaad-Teilnahme seit 2013 zieht der 38-Jährige das Powertennis auf, für das er bekannt ist, und schlägt neun Winner. Sehr zufrieden sei er mit seinem Level, sagt er.

Dynamisch – und mit den gewohnt wuchtigen Schlägen: Stan Wawrinka. Foto: Frehfocus

Sein nächstes Einzel bestreitet der Finalist von 2005 am Donnerstag. Mit Jaume Munar trifft er erneut auf einen spanischen Sandplatzspezialisten. Vermutlich wieder dabei sein wird seine Familie. Die Eltern, die Tochter und die Ex-Frau: Alle sind sie vor Ort – wie schon im Herbst in Basel, als der Olympia- und Davis-Cup-Sieger mit dem unerwarteten Viertelfinaleinzug eine schöne Geschichte schrieb.

Und wer Wawrinka dieser Tage im Berner Oberland spielen sieht, könnte durchaus das Gefühl bekommen: Möglicherweise triumphiert hier erstmals seit 2004 und Roger Federer ein Schweizer.

