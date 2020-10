Grand-Slam-Titel bei Junioren – Stricker gewinnt das Schweizer French-Open-Duell Der Berner Dominic Stricker hat den Schweizer Final gegen Leandro Riedi am Grand-Slam-Turnier in Paris für sich entschieden. René Stauffer

Stricker holt sich den French-Open-Titel mit einem Ass – danach umarmen sich die beiden Schweizer Freunde lächelnd am Netz. Video: SRF

Erfolg für den 18-jährigen Dominic Stricker: Der Berner hat den reinen Schweizer Final am French Open der Junioren gewonnen. Er besiegte seinen gleichaltrigen Landsmann Leandro Riedi 6:2, 6:4. Die beiden Junioren hatten in diesem Endspiel Geschichte geschrieben: Noch nie zuvor standen sich zwei Schweizer in einem Grand-Slam-Final gegenüber.

Es ist der sechste Major-Titel eines Schweizer Juniors nach Heinz Günthardt (Paris und Wimbledon 1976), Roger Federer (Wimbledon 1998), Roman Valent (Wimbledon 2001) und Stan Wawrinka (Paris 2003).

