Kommentar von Denis von Burg – Stresstest nicht bestanden In der Corona-Krise machen die Kantone eine schlechte Falle. Ihr Krisenmanagement ist inkompetent. Sie gefährden den Föderalismus gleich selbst. Meinung Denis von Burg

Föderalismus ist vielleicht nur ein Schönwetterprogramm. Foto: Peter Armbruster

Soll es auch in Corona-Zeiten Maturprüfungen geben? Den Entscheid wollten die Kantone auch in der Krise nicht aus der Hand geben. Aber im Streit um Vor- und Nachteile von Examen unter erschwerten Bedingungen fanden sie wochenlang keine Antwort. Und selbst das Eingeständnis, dass es jeder Kanton machen soll, wie er will, kam so spät, dass Schulen und Schüler noch immer nicht wissen, woran sie sind. Krisenmanagement sieht anders aus.