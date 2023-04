Tipps für Aufstiege mit dem Velo – Stressfrei auf die Pässe ohne Autoverkehr Manche fahren gegen die Zeit, andere geniessen die Szenerie – beides geht besonders gut, wenn Autos und Töffs fernbleiben. Diese Anlässe in den Bergen lohnen sich speziell. Christian Schreiber

Bei den Auffahrten auf die renommierten Pässe muss nicht alles bierernst sein. Foto: zvg

Endlich kommt der Frühling! Für Rennvelofahrerinnen und -fahrer heisst es Helm auf und ab in den Sattel. Denn: In dieser Saison holen sie sich die Kraft für den Sommer – dann also, wenn die Pässe locken. Wir haben zehn Anlässe in der Schweiz, in Österreich, Italien und Frankreich herausgesucht, während denen die Automobilisten ein Stoppschild sehen und die Strassen den Velos gehören.