Kontraposition zum Landschaftsschutz – Strenge Vorschriften zwingen Bauern aus den Dörfern hinaus Rücksichtslose Landwirtschaft? Nachlässige Politik? Ein Bauern- und ein Behördenvertreter antworten auf die Kritik des Landschaftsschützers Hans Weiss. Dölf Barben

Grosse Einigkeit: Der Bike-Park bei Oberried ist ein Fremdkörper in der Landschaft; er wäre nach heutigem Recht kaum mehr genehmigungsfähig. Franziska Rothenbühler (Archiv)

Drei Bauvorhaben, drei Sünden: Der Landschaftsschützer Hans Weiss hat Anfang Dezember in der Region südwestlich von Bern an drei Beispielen gezeigt, wie aus seiner Sicht die Raumordnung kaputtgemacht wird. Das Stichwort dazu lautet: Bauen ausserhalb von Bauzonen beziehungsweise Bauen in der Landwirtschaftszone. Weiss wies auf zwei bereits verwirklichte Projekte hin – den Bike-Park in Oberried und eine Geflügelmasthalle bei Zimmerwald – sowie auf einen geplanten Kuhstall mit Einfamilienhaus auf dem Lisiberg.