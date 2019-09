Streit um Gentech-Insekten

Das Papier könnte die Akzeptanz der Technik gefährden

Die Autoren deuten in ihrer Arbeit nun an, dass diese Vermischung die Übertragung von Krankheiten beeinflussen oder andere Bemühungen negativ beeinflussen könne, die Mücken und ihr gefährliches Gepäck zu bekämpfen. Ob Letzteres wirklich so ist, steht auf einem anderen Blatt. Der amerikanische Evolutionsgenetiker Kevin Esvelt etwa findet klare Worte: «Diese Studie ist bereitwillig irreführend», sagt der angesehene Experte vom Massachusetts Institute of Technology.

Allein der Titel der Arbeit lege nahe, dass die künstlich eingebauten Transgene der Mücken in der Natur überdauern, was aber grundfalsch sei. Für Kevin Esvelt war es erwartbar, dass sich das natürliche Erbgut der ausgesetzten Moskitos mit dem der wilden Verwandten mischt. «Es wäre eine Überraschung gewesen, wenn diese Introgression nicht stattgefunden hätte», sagt Esvelt. Es gebe aber keinen Grund, anzunehmen, dass die resultierenden Mischlingsmücken in irgendeiner Form fitter wären oder Malaria leichter übertragen könnten als die natürliche Population.

Es gibt weitere Fachleute, die Esvelts Einschätzung teilen. So bezeichnet der Entomologe Jason Rasgon von der Pennsylvania State University in State College die Untersuchung zwar als wichtig. «Aber ich denke, es gibt eine Reihe von Dingen an diesem Papier, die wirklich hochgespielt und auf eine Art unverantwortlich sind», sagt der unabhängige Experte im Wissenschaftsjournal «Science». Die Verfasser der Studie hätten Rasgon zufolge betonen müssen, dass sie keine Moskitos fanden, die eines der beiden Transgene getragen hätten. Die vorgeblich fremde DNA, die aufgespürt worden sei, stamme aus dem natürlichen genetischen Hintergrund der Mücken. Rasgon fürchtet nun, dass das Papier unbegründete Vorbehalte gegen den Einsatz der genetisch veränderten Mücken schürt.

Neue effektive Feldversuche

Derzeit laufen neue Freisetzungsversuche mit transgenen Insekten an. Dabei scheinen einige neu entwickelte Mücken von Oxitec noch effektiver gegen Malaria und andere von Mücken übertragene Krankheiten zu wirken, als die erste Generation der Tiere. In ersten Feldversuchen haben sie die lokale Moskitogemeinde laut Science um 96 Prozent reduziert – ohne den sonst grosszügigen Einsatz von Insektenvernichtungsmitteln.

Dennoch wird es die gentechnische Lösung des Mückenproblems in Zukunft nicht leichter haben. Das nunmehr geschürte Misstrauen dürfte auch Moskitos mit sogenannten Gene Drives treffen, mit deren Hilfe sich genetische Veränderungen zur Dezimierung der Mückenschwärme ins Genom der Insekten einbauen lassen. Experten wie Esvelt, die solche Gene Drives nicht nur für Mücken, sondern auch für andere Krankheitsüberträger entwickeln, warnen davor, neue Techniken allzu hastig einzuführen, weil selbst unbegründete Zweifel einen Rückschlag bedeuten und damit viele weitere, teils tödliche Erkrankungen ermöglichen könnten. Vielleicht ist genau das mit den Oxitec-Mücken jetzt passiert.