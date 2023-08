Streit um Festnahmevideos – Die Polizei am Pranger Polizeibeamte klagen, ihre Arbeit werde durch Handyvideos falsch wiedergegeben. Stimmt das? Und wären Bodycams eine Lösung? Michael Bucher Raphael Moser (Fotos)

Störfaktor oder notwendige Kontrolle? Über Sinn und Zweck des Filmens von Polizeieinsätzen ist eine hitzige Debatte entbrannt. Foto: Keystone

Es ist später Nachmittag in der Turnhalle der Polizeiwache am Berner Waisenhausplatz. Polizist Stephan Schuhmacher liegt bäuchlings am Boden, als die Handschellen klicken – wie man so schön sagt. Die Festnahme erfolgt durch mich – den Journalisten. Übungshalber natürlich.