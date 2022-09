Nach Abstimmung in Münsingen – Streit um Familiengärten geht in die nächste Runde In Münsingen kämpft ein Komitee um den Erhalt der Familiengärten Underrüti. Der Gemeindepräsident hält nichts davon. Johannes Reichen

Paul Stähli kämpft für den Erhalt der Familiengärten in der Underrüti. Foto: Christian Pfander

In Münsingen gebe es immer weniger Grünflächen, findet Paul Stähli. Er gehört dem Komitee «Münsingen – Zukunft mit Vernunft» an und hat nun eine konkrete Idee, wo man eine Grünfläche vor dem Verschwinden bewahren könnte: die Familiengärten in der Underrüti. Er hat schon einmal einen Kampf um sie ausgefochten.