Debatte zum Kundgebungsreglement – Streit um die Überwälzung von Polizeikosten bei Demos Kann die Stadt Bern Demoteilnehmer haftbar machen, obwohl die Frage im Parlament noch nicht geklärt ist? Ja, zumindest bis zur Debatte Ende Monat. Christoph Hämmann

Wenn es an Demos zu Ausschreitungen kommt wie hier am 16. September auf dem Bundesplatz, können Teilnehmerinnen und Teilnehmer finanziell belangt werden. Foto: Jürg Spori

Die unbewilligten Demonstrationen in Bern, zu denen Corona-Massnahmenkritiker und -Zertifikatsgegnerinnen inzwischen jeden Donnerstag aufrufen, verärgern viele Bewohnerinnen, Pendler und Gewerbetreibende. Und immer öfter fordert jemand, die Polizeikosten – laut dem kantonalen Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP) jeweils 100’000 bis 200’000 Franken – auf die Demoteilnehmer abzuwälzen.

Auch Müller selber sprach sich gegenüber dieser Zeitung dafür aus. Er tat dies mit Verweis auf das revidierte kantonale Polizeigesetz, das seit 2020 einen Artikel enthält, der genau dies vorsieht: «Bei Veranstaltungen, bei denen Gewalt an Personen oder Sachen verübt worden ist, können die Gemeinden der Veranstalterin oder dem Veranstalter und der an der Gewaltausübung beteiligten Person (…) die Kosten des Polizeieinsatzes ab Beginn der Gewaltausübung in Rechnung stellen.»