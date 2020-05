Kommentar zum Ramadan – Streit um den Ruf des Muezzin Manche deutsche Städte erlauben in Zeiten von Corona den muslimischen Gebetsruf. Der damit verkündete Exklusivanspruch Allahs provoziert. Meinung Michael Meier

In der Dar-Assalam-Moschee im Berliner Stadtteil Neukölln waren wegen der Corona-Krise zu Beginn des Ramadan keine Gläubigen erlaubt. Dem Ruf des Muezzin folgten dennoch Scharen. Christian Mang (Reuters)

Wegen des Minarettverbots kann in der Schweiz der Ruf des Muezzin kaum zum Politikum werden. Ganz anders in Deutschland: Hier wird gerade bundesweit über den muslimischen Gebetsrufs debattiert, nein gestritten. Angesichts der virusbedingten Einschränkungen von religiösen Versammlungen haben zahlreiche Moscheegemeinden eine Sondergenehmigung erbeten, dass der Muezzin in diesem Ramadan (noch bis zum 23. Mai) die Gläubigen öffentlich zum Gebet rufen darf.

Nur so könnten die Moscheen mit diesen in Kontakt bleiben, argumentieren die Islamverbände. Schliesslich läuteten in der aktuellen Krisenzeit auch die Kirchen verstärkt die Glocken ihrer Gotteshäuser. Die Behörden reagieren unterschiedlich: Bremerhaven oder Mannheim haben den Gebetsruf verboten, Bremen, München, Osnabrück oder Frankfurt haben ihn erlaubt. Mancherorts lassen Muslime und Christen Glocken und Gebetsruf gleichzeitig ertönen – gemäss dem Motto: «Hörbares Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität». Doch zu spüren ist davon wenig, fast überall ist es zu heftigen Debatten gekommen.

Aus rechtlicher Sicht spricht nichts gegen den Muezzin-Ruf

Die Bundestagsfraktionen der CDU, SPD und der Grünen möchten Muezzin-Rufe erlauben – jedenfalls für die Zeit des Ramadan. Sukkurs erhalten sie von Rechtsexperten. Aus rechtlicher Sicht spreche nichts gegen den Muezzin-Ruf, er geniesse den Schutz der Religionsfreiheit, betont etwa Staatskirchenrechtler Ansgar Hense. Wobei eine bestimmte Lautstärke nicht überschritten werden dürfe.

Wer sich dagegenstellt – und das sind gemäss einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Umfrage 61 Prozent der Deutschen –, gilt als intolerant und fremdenfeindlich. Doch so einfach ist es nicht: In Berlin kam es Anfang April vor einer Neuköllner Moschee zu tumultartigen Szenen, weil Gläubige dem Ruf des Muezzin in Scharen folgten und von der Polizei vertrieben werden mussten. Gleiches geschah in Wuppertal.

Auch unabhängig von der Virusverbreitung sind Bedenken gegen den Gebetsruf berechtigt: Der Ruf des Muezzin unterscheidet sich vom Glockengeläut erheblich. Dieses ist ein Klangsignal ohne textliche Botschaft, es hat auch die säkulare Funktion der Zeitangabe. Der Ruf des Muezzin hingegen ist eine nur religiöse Botschaft, ein gesungenes Glaubensbekenntnis.

Dass der Normalbürger den arabischen Ruf nicht versteht, macht ihn nicht weniger taktlos.

Und zwar ruft der Muezzin auf Arabisch «Allahu akbar»: «Allah ist der Allergrösste.» Dann folgt zweimal: «Ich bezeuge, dass es keinen Gott ausser Allah gibt.» Dann zweimal: «Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist.» Allah also ist der Gott nur der Muslime, nicht der Christen; er ist ein einziger und exklusiver Gott. Heute, wo Christen – gerade mit Rücksicht auf religiöse Minderheiten – gelernt haben, den eigenen Exklusivanspruch zurückzunehmen, ist das unverblümte Bekenntnis zum einzig wahren Gott Allah eine Provokation. Im öffentlichen Raum umso mehr. Dass der Normalbürger den arabischen Ruf nicht versteht, macht ihn nicht weniger taktlos.

Kommt dazu, dass der Muezzin häufig von Minaretten aus Moscheen mit ganz bestimmter politischer Ausrichtung ruft. 900 Moscheen in Deutschland sind Ditib angeschlossen, dem Ableger der türkischen und Erdogan-nahen Religionsbehörde Diyanet. Ein vom politischen Islam verordneter Gebetsruf passt erst recht nicht zur säkularen Gesellschaft.