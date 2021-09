Gesprächsreihe: «Barbara Bleisch trifft» - «Streit ist gut!»

Zur Person Infos einblenden

Barbara Bleisch ist Moderatorin und Redaktorin der «Sternstunde Philosophie» bei Schweizer Radio und Fernsehen SRF und affilierte Mitarbeiterin am Ethik-Zentrum der Universität Zürich. Sie hat in Zürich, Basel und Tübingen Philosophie, Germanistik und Religionswissenschaften studiert und zum Thema der globalen Gerechtigkeit promoviert. Barbara Bleisch ist Dozentin für Philosophie und Ethik in an verschiedenen Hochschulen und Fachhochschulen und Kolumnistin beim «Tages-Anzeiger» in der Schweiz. In der neuen Gesprächsreihe «Barbara Bleisch trifft» in der Berner Dampfzentrale empfängt sie viermal im Jahr jeweils eine Persönlichkeit ihrer Wahl zum Gespräch. Am Donnerstag ist die deutsche Schriftstellerin und Herausgeberin Judith Schalansky zu Gast. Beginn: 20 Uhr.