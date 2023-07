Watch It – Streaming-Tipps des Monats Vom B-Movie «Cocaine Bear» über die Doku «Arnold» – das und noch mehr empfehle ich Ihnen in der neusten Ausgabe von «Watch It». Pascal Blum

Endlich wieder schlechtes Wetter, es gibt ja auch einiges zu tun. Wer «Close» von Lukas Dhont aus Belgien im Kino verpasst hat: Es ist ein bemerkenswertes Drama über zwei 13-Jährige, beste Freunde, deren Wege sich irgendwann trennen. Die Schauspielführung ist hervorragend, der ganze Film ist wunderbar. Cinefile

Kein Witz, beziehungsweise ein absichtlich schlechter: «Cocaine Bear» (Apple TV) ist ein B-Movie über einen Bären, der zu viel Koks erwischt. Sie nennen ihn Pablo Escobär.

Brandon Cronenberg wird noch viele Texte über ihn lesen müssen, in denen es heisst, er sei der Sohn von David Cronenberg. Es ist aber auch eine wichtige Information. Sein gruseliger Thriller «Infinity Pool» hat es nie bei uns in die Kinos geschafft, dafür kann man ihn jetzt streamen. Voll weird. Und blutig. Apple TV

Beim Vorspann der Marvel-Serie «Secret Invasion» (Disney+) hat die künstliche Intelligenz nachgeholfen. Ist das ein Problem?

Alles über «Arnold» (Schwarzenegger), den Mann und die Doku, hat Jean-Martin Büttner aufgeschrieben.

Und: Schauen wir nur noch Müll auf Netflix?

Unsere Favoriten um Juli

Arnold

Wie schafft es der Sohn eines österreichischen Nationalsozialisten aus einem Bauerndorf zum Gouverneur von Kalifornien, der sechstgrössten Wirtschaftsmacht der Welt? Wie bringt es ein Bodybuilder zu einer Erfolgskarriere in Hollywood? Ehrgeiz, Disziplin und Ausdauer erklären den Erfolg von Arnold Schwarzenegger nur zum Teil. Dazu gehören noch Eigenschaften, die viele bei ihm nie vermutet hätten, die neue Netflix-Serie weist sie nach: Intelligenz, Humor und die Bereitschaft zur Selbstkritik. Sollten Sie kein Fan von Arnold sein – nach dieser glänzenden Dokumentarserie sind Sie es bestimmt. Netflix

And Just Like That …

«Sex and the City» war nicht nur eine Serie, sondern ein Genre. Gehobenes Unterhaltungsfernsehen mit Aufklärungsanspruch über seriell monogame Grossstadtbesserverdienerinnen, die sich für Männer, Mode und was man später «Empowerment» nennen würde interessieren. Und wie jedes Genre hat «Sex and the City» eben Konventionen, sonst wäre es kein Genre. Beziehungen zerbrechen, weil man keine seriell monogame Serie über permanent monogame Frauen schreiben kann. Und dann kommt «And Just Like That ...» und überrascht einen vollends, weil es eben alle diese Konventionen weiter bespielt, aber sie gleichzeitig blossstellt. Und nun, wie es so schön heisst, die Fortsetzung. Und die hat ein Problem, denn das Genre kann ewig fortgesetzt werden, die Dekonstruktion aber ist endlich. Nur selten sind da noch die Nachwehen der Erst-Staffel-Brillanz, wenn Mirandas Ex-Mann Steve sie endlich so anschreit, wie man es sich eine Staffel lang gewünscht hat. Sky Show

Close

Diese Einstellung fesselt sofort: Zwei Dreizehnjährige rennen durch eine Gärtnerei, verspielt, fröhlich, bunt akzentuiert durch die Farben der Blumen auf ihrem Weg. «Close aber ist viel düsterer, als es diese Eröffnungsszene vermuten lässt. Es ist der zweite Film des flämischen Regisseurs Lukas Dhont, der vor vier Jahren für Furore sorgte mit seinem autobiografisch angehauchten Drama «Girl», in dem es um ein Transmädchen geht, das Tänzerin wird. Jetzt erzählt Dhont die Geschichte zweier bester Freunde, die auch in den Sommerferien Tag und Nacht zusammen verbringen. Als ein neues Schuljahr beginnt und die beiden ans Gymnasium wechseln, wird jedoch alles anders. Die Inszenierung bewegt sich hart an der Grenze zum Kitsch, aber Lukas Dhont beherrscht das Spiel mit den Gefühlen meisterhaft. Die Jungs sind hervorragend. Und die gestandenen Schauspielerinnen Émilie Dequenne und Léa Drucker spielen als deren Mütter kleine, aber wichtige Rollen. Daraus wird ein wunderschöner, sehr trauriger, letztlich aber auch tröstender Film. Cinefile, Filmingo

Der Abstimmungssieger: 1923

Zur viel gelobten Westernserie «Yellowstone» mit Kevin Costner gibt es jetzt diese Vorgeschichte, für die Showrunner Taylor Sheridan sowohl Helen Mirren als auch Harrison Ford verpflichten konnte. Die beiden spielen die Familienoberhäupter Cara respektive Jacob Dutton, die 1923 ihre Ranch in Montana gegen Schafzüchter verteidigen, die ihr Vieh auf dem Land der Duttons grasen lassen. Es ist die Zeit der Prohibition und der Grossen Depression, aber «1923» reicht noch weiter, nämlich nach Afrika, wo der Neffe Spencer (Brandon Sklenar), ein Grosswildjäger, eine Amour fou mit einer Engländerin (Julia Schlaepfer) erlebt. Deren Abenteuer erzählt «1923» parallel; sie beinhalten eine Begegnung mit einer Löwenherde sowie ein Schiffbruch – Jack Bauer wirkt dagegen wie ein Slacker. Fast schon altmodisches Adventure-Kino im Fernsehformat, das beeindruckt als gross angerichtetes Geschichtspanorama und Familiensaga. Paramount+

