Wegen Leuchtfarben – Strahlung im Schlossgarten Bund und Stadt müssen den Park des Schlosses Bümpliz sanieren. Der Boden ist mit Radium belastet – Spuren einer schmutzigen Vergangenheit. Cedric Fröhlich

Auf dem Areal des Schlosses wurden einst radiumhaltige Leuchtfarben hergestellt, die primär in der Uhrenindustrie zur Anwendung kamen – damit Zeiger und Zifferblätter auch im Dunkeln leuchteten. Foto: Adrian Moser

Das Neue Schloss Bümpliz gehört zu den hübscheren Traulokalen auf städtischem Boden. An Spitzentagen geben sich die Paare hier im Akkord ihre Jaworte. Sind die ehelichen Bande geknüpft, posieren Frischvermählte, Familien und Freunde in der Parkanlage hinter dem Schloss. Gut möglich, dass es in den nächsten Wochen der eine oder andere Strahlenschutzexperte auf eines dieser Hochzeitsfotos schafft.