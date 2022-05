Todeswelle durch Corona – Strafbefehle gegen drei Altersheim-Mitarbeiter Im Tessiner Pflegezentrum Circolo starb zu Beginn der Pandemie ein Viertel der Bewohner. Die Staatsanwaltschaft stellte Verstösse gegen das Epidemiengesetz fest – die Verantwortlichen wehren sich. Dominique Botti Roland Gamp

Eine Frau zeigt das Bild ihres Mannes, der im Circolo verstorben ist. Foto: Ti-Press / Alessandro Crinari

Das Virus wütete Anfang der Pandemie heftig im Circolo del Ticino in Bellinzona. Innert weniger Wochen verstarben im Altersheim über 20 der rund 80 Bewohnerinnen und Bewohner (lesen Sie hier unsere detaillierte Rekonstruktion der Tragödie). Was die Frage aufbrachte, wie Corona trotz Lockdown in die Einrichtung gelangen und sich derart schnell verbreiten konnte. Und ob die Verantwortlichen der Institution dabei eine Schuld trifft.