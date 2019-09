Schweizer mögen die Rega, aber nicht den Marlboro-Mann

Nestlé ist der grosse Absteiger

Grösster Verlierer war Nestlé, der Nahrungsmittelkonzern schnitt mehr als eine halbe Note schlechter ab als 2017. Er ist eine beliebte Zielscheibe von Nichtregierungsorganisationen, wenn es um Kritik an Plastikabfall, Wasserproblemen oder den Zuckergehalt in Produkten geht. «Nestlé lässt sich seit jeher vom Grundsatz leiten, dass unsere Geschäftstätigkeit auch dem Allgemeinwohl, also der Gesellschaft zugute kommen muss», nimmt das Unternehmen Stellung, und verweist auf eine Reihe von Leistungen für Gesellschaft und Umwelt. Die Produkte sind bei Kunden beliebt, sonst wäre das Unternehmen wirtschaftlich nicht so erfolgreich. Der Aktienkurs stieg in den letzten zwei Jahren um gut 30 Prozent.