Die Ausgangslage

Aber ob sich der Favorit noch einmal düpieren lässt? Argentinien zumindest ist gewappnet, schliesslich sind sie in ihrem Auftaktspiel dieser WM glorios an Saudiarabien gescheitert. Heute heisst der Gegner Australien, die «Socceroos» haben in ihrer Gruppe zum Abschluss die enttäuschenden Dänen geschlagen und sich so für die Achtelfinals qualifiziert.