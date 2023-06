Ausbau der Wasserkraft – Stollen vom Schiffenen- zum Murtensee soll Strom für mehr als 20’000 Haushalte liefern Das Energieunternehmen Groupe E plant im Freiburger Seebezirk ein unterirdisches Wasserkraftwerk. Bestandteil ist ein 9 Kilometer langer Stollen zwischen Schiffenen- und Murtensee. Urs Haenni (FN)

Die Staumauer des Schiffenensees bei Kleingurmels: Hier soll das Wasser für den Stollen in Richtung Murtensee gefasst werden. Foto: Keystone (Archiv)

Das Projekt des Freiburger Energieunternehmens Groupe E ist von gigantischen Ausmassen: Auf einer Länge von 9 Kilometern soll Wasser vom Ufer des Schiffenensees durch einen unterirdischen Stollen bis in den Murtensee geführt werden. Der Stollen würde am nördlichen Ende des Schiffenen-Stausees bei Kleingurmels beginnen und östlich der Grengspitze in den Murtensee münden. Er hätte einen Durchmesser von 7,2 Metern. Zum Vergleich: Eine Autobahnröhre hat einen Durchmesser von etwa 9 Metern. Der geplante Wasserstollen im Freiburger Seebezirk entspricht also etwa dem halben Gotthard-Strassentunnel.