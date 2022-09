Feuer in Oberwangen – Stöckli komplett ausgebrannt Am Samstagmorgen ist in Oberwangen ein Stöckli vollständig ausgebrannt. Eine Person erlitt mutmasslich eine Rauchgasvergiftung.

Als die Feuerwehreintrafen, stand der Dachstock des Gebäudes bereits in Vollbrand. Foto: Berufsfeuerwehr Bern/zvg

Der Brand des Stöcklis an der Liebewilstrasse in Oberwangen (Gemeinde Köniz) wurde der Kantonspolizei um 6.50 Uhr gemeldet, wie diese am Samstag mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstock bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen auf ein nahegelegenes Bauernhaus konnte verhindert werden, das bewohnte Stöckli brannte jedoch komplett aus. Bei Brandausbruch befanden sich zwei Personen im Stöckli, sie konnten es selbstständig verlassen. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung per Ambulanz ins Spital gebracht.

Im Einsatz standen rund 60 Angehörige der Feuerwehr Köniz, Angehörige der Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern sowie ein weiteres Ambulanzteam. Für die Betroffenen wurden Unterbringungsmöglichkeiten organisiert. Die Liebewilstrasse war für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten gesperrt. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

pd/awb

