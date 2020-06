Ausflug – 11. Juni bis 28. Februar 2021 – Stockhorn-Zmorge Das beliebte Berg-Zmorge mit Aussicht. Sichern Sie sich jetzt Ihren Gutschein! Aline Zwahlen

Konditionen

Max. 4 vergünstigte Gutscheine pro espace.card. Die Anzahl vergünstigter Gutscheine ist limitiert.

Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.-

Gebuchte Gutscheine können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.



Gibt es etwas Schöneres als am Morgen auf den Berg an die frische klare Luft zu fahren und ein reichhaltiges Frühstück zu geniessen?



Angebot

Gutschein für ein Frühstück im Panoramarestaurant inkl. Bahnfahrt

Preise für Abonnenten

Vollzahler Fr. 51.- statt Fr. 66.-

½-Preis Abo oder GA Fr. 43.- statt Fr. 53.-

Kinder von 0 bis 5.99 Jahre inkl. Bahnfahrt gratis (es wird kein Ticket benötigt)

Kinder 6 bis 15.99 Jahre inkl. Bahnfahrt Fr. 15.- (Erhalten ein Ticket)

Einlösbar

Vom 11. Juni bis am 28. Februar 2021

Reservation

Die Reservation ist erforderlich.

reservation@stockhorn.ch oder 033 681 21 81

Links

Stockhorn