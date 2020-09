Abstimmung vom 27. September – Stimmlokal Bahnhof Bern wegen Corona im «Burgerspittel» Um die Hygienevorschriften besser gewährleistet zu können als im stark frequentierten Berner Bahnhof, verschiebt die Stadt das Stimmlokal in den Burgerspittel.

Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in die Urne. (Archivbild) Foto: Keystone (Peter Klaunzer)

Das Stimmlokal im Bahnhof Bern wird am Abstimmungswochenende ausnahmsweise an den Empfang des Berner Generationenhauses am Bahnhofplatz verlegt. Dort lassen sich die Corona-Abstandsregeln besser umsetzen.

Mit der Verschiebung könne eine Stimmabgabe unter Einhaltung der Hygienevorschriften besser gewährleistet werden als im stark frequentierten Berner Bahnhof, teilte die Stadtkanzlei am Mittwoch mit. In sämtlichen Stimmlokalen der Stadt Bern gilt neben dem Mindestabstand eine Maskenpflicht.

Eine briefliche Stimmabgabe ist bis Donnerstag per A-Post möglich. Die Frist für den Versand des Stimmcouverts per B-Post ist bereits verstrichen. Die städtischen Abstimmungsbriefkästen im Erlacherhof, im Fundbüro am Theatergässchen und im Bienzgut Bümpliz werden am Samstagmittag um 12.00 Uhr letztmals geleert.

SDA/zec