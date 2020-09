«Corona Fehlalarm?» im Faktencheck – Stimmen die Behauptungen im Corona-Bestseller? Seit Wochen steht das Buch «Corona Fehlalarm?» des deutschen Ehepaars Sucharit Bhakdi und Karina Reiss ganz oben auf den Verkaufslisten. Wir überprüfen es auf seinen Wahrheitsgehalt. Alexandra Bröhm , Felix Straumann

Bewilligte Demonstration von Ende August in Zürich: Viele Corona-Gegner fühlen sich durch Sucharit Bhakdi und Karina Reiss bestärkt. Foto: Samuel Schalch

In der Schweiz und in Deutschland steht das Buch «Corona Fehlalarm?» von Sucharit Bhakdi und Karina Reiss seit Wochen auf Platz eins der Bestsellerlisten. Bhakdi ist emeritierter Professor für Mikrobiologie an der Universität Mainz, seine Frau Karina Reiss Professorin für Biochemie an der Universität Kiel. Bhakdi veröffentlichte schon im März mehrere Youtube-Videos, in denen er die Massnahmen zur Pandemie-Bekämpfung in Deutschland kritisierte. Wenige Wochen später gab er Ken Jebsen, der auf seiner Website verschiedene Verschwörungstheorien unter anderem zu Covid-19 propagiert, ein viel beachtetes Interview (lesen Sie mehr über die Köpfe hinter den Corona-Protesten).