Wasserpegel sinkt wegen Trockenheit – Stillstand auf dem Rhein? Noch wenige Zentimeter, bis die Schiffe nicht mehr fahren können Auf der wichtigen Wasserstrasse fällt der Pegel tiefer und tiefer. Schon jetzt sind die Transporteure eingeschränkt. Die Schweiz droht abgeschnitten zu werden. Rita Flubacher

Der Rhein wird zum Rinnsal, wie diese Aufnahme vom 25. Juli bei Düsseldorf zeigt. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Es geht um Zentimeter. An diesem Samstag, so warnt das für die Wasserwege zuständige Amt in Deutschland, könnte der Pegel des Rheins bei Kaub, einer wichtigen Messstation, auf 47 cm fallen. Dann würden nur noch 7 cm fehlen und der Fluss wäre an dieser Stelle für Transportschiffe nur mehr mit grossen Schwierigkeiten passierbar. In den nächsten Tagen dürfte es so weit sein. Die tatsächliche Fahrrinne wäre dann 140 cm tief.

Müssen sich die Häfen in Basel darauf vorbereiten, dass keine Schiffe mehr hochkommen und umgekehrt auch keine mehr Richtung Rotterdam ablegen können? Ganz so weit ist es noch nicht. Aber Christoph Adam, Mitglied der Geschäftsleitung des Basler Logistikdienstleisters Ultra Brag, spinnt die Zentimeter-Rechnung weiter.

«Ab einem Pegel in Kaub von unter 30 cm macht es keinen Sinn mehr, mit den Schiffen bis Basel zu fahren, auch wird es für die meisten Schiffe nautisch gar nicht mehr möglich sein, weil das Risiko einer Havarie zu gross ist», sagt er.

Und er erinnert an 2018, als der Rhein ebenfalls tiefste Pegelstände aufwies. Während 12 Tagen sei der Pegel auf weniger als 30 cm gefallen und während weiterer 17 Tage unter 40 cm. «Während rund 30 Tagen stand die Schifffahrt praktisch still», so Adam.

Nicht überall bereitet der 1288 km lange Strom den Transporteuren und Logistikern wegen Wassermangels Probleme. Von Rotterdam bis Duisburg ist der Rhein auch jetzt noch passierbar. Die Krux liegt in der langen Strecke zwischen Duisburg und Strassburg. Und in diesem Streckenabschnitt liegen die wichtigen Pegelmesspunkte Kaub und Maxau. Auf dem letzten Stück zwischen Strassburg und Basel ist der Fluss dagegen jetzt noch schiffbar, weil mehrere Schleusen den Pegel regeln.

Christoph Adam registriert bereits jetzt, dass nicht mehr alle Schiffe bis in die Schweiz fahren wollen. Je tiefer der Wasserstand auf der langen Strecke zwischen Duisburg bis Strassburg, desto weniger Last können die Kähne laden. «Irgendwann rechnet sich das nicht mehr», so Adam.

André Auderset, Chef der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft, umschreibt die Lage so: «Bei guten Bedingungen kann ein Tankschiff 3000 Tonnen befördern. Gegenwärtig sind drei Schiffe für die gleiche Ladung notwendig.»

Laut einem Sprecher von Port of Switzerland, der Vereinigung der Schweizerischen Rheinhäfen, kann derzeit noch ein Drittel bis ein Viertel der normalen Lademenge verschifft werden. Das Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung schreibt im neusten Lagebericht, dass die Lademenge auf 16 Prozent sinken werde.

Die extreme Trockenheit ist dabei nur eine der Problemursachen für die Hafenfirmen. Am Rhein mangelt es derzeit auch an Schiffen und Personal. Grund: Viele Schiffe, die sogenanntes Schüttgut, also Getreide oder Baustoffe wie Sand und Kies, transportieren, sind für den Kohletransport in Deutschland und Holland abgezogen worden. In beiden Ländern sind wegen der kritischen Versorgungslage beim Erdgas die Kohlekraftwerke seit letztem Herbst auf 100 Prozent hochgefahren worden.

«Schiffsraum von mehreren Hunderttausend Tonnen ist zu sehr hohen Konditionen fest unter Vertrag genommen worden. Die Verträge laufen teilweise bis 2024», erklärt Logistiker Adam. Die «hohen Konditionen» würden von den Schiffseignern nun auch für andere Frachtverträge durchgesetzt.

Und noch eine weitere Folge des Ukraine-Krieges macht sich auf dem Rhein bemerkbar: Schiffe sind von Getreidefirmen gechartert und auf die Donau umgeleitet worden, wo sie für den Abtransport von ukrainischem Weizen und Mais dringend benötigt werden.

«Brot wird teurer»

Das alles hat zu einer massiven Verteuerung der Transportkosten von Rotterdam bis nach Basel geführt. Beim Getreide liegen die Frachtkosten bei 120 bis 130 Euro pro Tonne, wie Christoph Adam erklärt. Weizen wird derzeit zu 450 Dollar pro Tonne gehandelt. Das Fazit von Adam: «Brot wird teurer.» Allerdings hatte der Preisschub mit dem Ukraine-Krieg schon zuvor eingesetzt.

Abo Schlechte Aussichten Die nächste Teuerungswelle rollt an Für eine Tonne Benzin müssen derzeit über 200 Euro für den Transport hingeblättert werden, so viel wie seit drei Jahren nicht mehr. «Weil der Anteil der Fracht an den Gesamtkosten bei Heizöl und Benzin gering ist, führen höhere Frachtkosten zu keiner Verteuerung für die Kunden», erklärt André Auderset. Die neuesten Zahlen der Schweizerischen Rheinhäfen zeigen für das erste Halbjahr einen starken Rückgang des Imports von flüssigen Treib- und Brennstoffen im Vergleich zur Vorjahresperiode. Das Minus beträgt mehr als 43 Prozent. Die Rheinhäfen begründen die Abnahme mit dem massiven Preisanstieg bei den Mineralölimporten wegen des Ukraine-Kriegs. «Der Import beschränkt sich daher auf ein Minimum und die Lager wurden stark abgebaut.» Um die Versorgung mit Heizöl sicherzustellen, hat Bern vor kurzem eine Pflichtlagerunterschreitung um 6,5 Prozent beschlossen.

Dafür wuchs der Containerverkehr im gleichen Zeitraum um 17 Prozent und lag sogar noch über dem Wert des ersten Halbjahrs 2019, also noch zu Vor-Corona-Zeit.

So richtig Sorgen um die Versorgungssicherheit des Landes macht sich dabei niemand. «Als die Schifffahrt 2018 zum Erliegen kam, war die Landesversorgung nicht gefährdet», erklärt Adam. Es werde wohl zu Verteuerungen kommen, so vermutlich bei den Treibstoffen. Auch werde es einen Rückstau von Import- und Exportgütern geben. «Nur dringend benötigte Güter werden auf die Strasse verlegt», erklärt Adam.

Container werden im Hafen in Basel-Kleinhüningen umgeschlagen. Das Geschäft hat im ersten Halbjahr deutlich zugelegt. Nun droht ein Rückstau.

Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Vom Umschwenken auf die Bahn mag niemand reden. Was die Trockenheit im Fluss ist, sind die berüchtigten Baustellen auf dem enorm wichtigen Güterzugskorridor entlang des Rheins in Deutschland. Im jüngsten Bericht des Bundesamtes für Wirtschaftliche Landesversorgung ist die Rede von «Staulagen auf der Rheintalstrecke, Kapazitätsengpässen sowie Leistungs- und Qualitätsproblemen».

Die Schäden im Falle eines vorübergehenden Schiffsstillstands auf dem Rhein sieht Adam an einem anderen Ort anfallen: «Die Hafenfirmen entlang des Rheins stehen in dieser Situation vor ganz grossen Herausforderungen, da das Kerngeschäft praktisch zum Erliegen kommt.» In der Branche rechne man gestützt auf die Erfahrungen von 2018 mit Kostenfolgen von bis zu einer Million Franken pro Jahr und Firma sowie mit Kurzarbeit.

Was in Basel per Schiff ankommt Infos einblenden In den Schweizer Rheinhäfen werden jährlich 6 Millionen Tonnen Güter und über 100’000 Container umgeschlagen, was rund 10 Prozent aller Schweizer Importe entspricht. Etwa ein Drittel des jährlichen Mineralölverbrauchs kommt per Schiff in die Schweiz. Jeder vierte Container wird über die Rheinhafenterminals abgewickelt. In den Containern werden Spielzeug, Kleider, Elektronik und andere Verbrauchsgüter über die Weltmeere und dann über den Rhein nach Basel geliefert. Auch Getreide und Futtermittel werden auf diese Art importiert.

