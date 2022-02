Kriegsbeginn in der Ukraine – Hunderte Menschen fordern in Bern Frieden für die Ukraine Auf dem Waisenhausplatz haben sich am Donnerstagnachmittag etwa 600 Personen versammelt, um gegen den russischen Militäreinsatz in der Ukraine zu protestieren. Damaris Hohler Martin Bürki Raphael Moser (Fotos) UPDATE FOLGT

Hunderte Menschen versammelten sich auf dem Waisenhausplatz in Bern zu einer spontanen Demonstration gegen die russische Invasion in der Ukraine. Foto: Raphael Moser Ein riesiges Transparent in den ukrainischen Landesfarben wird ausgebreitet. Foto: Raphael Moser Die Farben blau und gelb dominieren zu dieser Stunden den Waisenhausplatz. Foto: Raphael Moser 1 / 6

Um 16 Uhr steht eine grosse Menschenmenge schweigend auf dem Waisenhausplatz in einem Oval. Waren es anfangs etwa 150 Personen, strömen immer mehr Menschen hinzu, der Lautstärkepegel steigt ebenfalls. Gegen 16.45 Uhr sind es schätzungsweise 500 bis 600 Teilnehmende.

Sie tagen ukrainische Flaggen und Schilder mit Aufschriften wie «Stop Putin, Stop War» oder «Pray for Ukraine!». Ein langes Transparent wird ausgezogen und von den Teilnehmenden gehalten – von kleinen Mädchen bis zu älteren Herren. Später singen sie die ukrainische Nationalhymne.

«Meine Eltern sind heute Morgen von Explosionen aufgewacht. Wir befinden uns in einem Krieg», sagt Sascha Volkov. Er gehört der Westschweizer Sektion des Ukrainischen Vereins an, der die Kundgebung organisiert hat. Volkov fordert vom Bundesrat sofortige und stärkere Sanktionen für Russland; es sollen keine Gelder mehr nach Russland fliessen.

Der Ukrainische Verein werde weiter aktiv bleiben und sich für seine Forderungen einsetzen. «Wir haben keine andere Möglichkeit als zu handeln. Ansonsten wird auch die Schweiz die Folgen davon spüren in Form von Flüchtlingsströmen», sagt Volkov.

Nur Putin sei für den Krieg

Seit 10 Jahren wohnt Vladyslav Vichyk in Solothurn. Der Ukrainer ging heute nicht zur Arbeit, weil er sich zu sehr um seine Familie in der Heimat sorgt. Ausser Putin wolle niemand den Krieg. Trotzdem überlegt er sich, in die Ukraine zurückzukehren und sich dem Widerstand anzuschliessen: «Ich würde für meine Heimat sterben.» Er hofft, dass die Nato der Ukraine beistehe, auch wenn sich der Konflikt dadurch zu einem dritten Weltkrieg entwickeln könnte.

Unter den Teilnehmerinnen befindet sich auch die Russin Anna Nachesa. Sie hatte bis heute gehofft, dass es nicht zur Eskalation kommen werde, weil ein Krieg verheerende Folgen für beide Nationen haben werde. Seit 20 Jahren lebt sie in Europa, aktuell in Zürich. Von ihren Verwandten in der Heimat habe sie noch nichts gehört.

Martin «Tinu» Bürki hat nach seinem Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Fribourg als Lokaljournalist in Biel gearbeitet und ist seit 2014 Online-Redaktor bei Tamedia. Mehr Infos @tinubuerki27 Raphael Moser ist seit 2017 Fotograf bei Tamedia. Mehr Infos @raphaelmoser

Fehler gefunden?Jetzt melden.