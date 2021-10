Nachruf auf Peter Studer – Still hinschauen, und die Dinge spiegeln lassen Sein Vater war der berühmte Schweizer Reportagefotograf Werner Studer, dessen Nachlass er mit Hingabe pflegte. In seinen eigenen Arbeiten erwies sich der Fotograf Peter Studer als geduldiger Beobachter. Bernhard Giger

Ein aufmerksamer Weltbürger: Peter Studer, hier im Selbstporträt. Foto: Peter Studer

Als ich Ende der Sechzigerjahre eine Lehrstelle als Fotograf suchte, konnte ich bei Walter Studer schnuppern gehen. Im Atelier an der Moserstrasse im Breitenrainquartier war an diesem Nachmittag auch Peter Studer, der Sohn, der eben seine Lehre bei Fredo Meyer-Henn abgeschlossen hatte. Mit ihm realisierte sein Vater 1962/63 die grosse Reportage über Sumiswald, die nie publiziert und erst Jahrzehnte später richtig entdeckt wurde. Peter Studer flösste mir einen Heidenrespekt ein, er war bloss ein paar Jahre älter, aber schon so souverän und bestimmt, einer, der weiss, was er will.