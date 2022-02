Olympia-Kombination Frauen - Holdener und Gisin in Lauerstellung

Zusammenfassung Abfahrt

Ein Podest mit Michelle Gisin, Wendy Holdener und Mikaela Shiffrin – wer auch jetzt noch darauf wettet in der Alpinen Kombination, dürfte nicht so schlecht liegen. Und es wären die gleichen drei Frauen wie vor vier Jahren in Pyeongchang, als Gisin Olympiasiegerin wurde und Holdener Bronze gewann.

Nach der Abfahrt sieht es allerdings so aus, dass die Reihenfolge anders sein dürfte. Der Vorteil liegt bei Shiffrin. Die Amerikanerin, die mit dem Silber-Abfahrtski der Italienerin Sofia Goggia fuhr, hat als Fünfte der Abfahrt 43 Hundertstel Vorsprung auf Holdener, die Elfte wurde. Nur eine Hundertstel hinter ihr liegt Teamkollegin Gisin. Sie fuhr nicht unbedingt mit der Wut im Bauch, weil sie die Spezialabfahrt nicht fahren durfte und verpasste ein besseres Resultat wegen eines Fehlers im oberen Streckenteil.

Die dritte Schweizerin der nur 26 Teilnehmerinnen, Priska Nufer, klassierte sich als beste Swiss-Ski-Athletin auf dem 10. Rang. Im Slalom kann Nufer aber nicht mit den Besten mithalten.

Spielverderberin könnte Ramona Siebenhofer werden. Die Österreicherin zeigte ein gute Abfahrtsleistung und liegt 42 Hundertstel vor Shiffrin. Bei der WM 2019 in Are verpasste Siebenhofer als Vierte eine Medaille nur knapp.

Im Slalom, der um 7 Uhr startet, wird in der Reihenfolge der Abfahrtsklassierung gestartet.