Dubioser Steuerdeal - «Steuerpflichtige müssen bei uns die Hosen herunterlassen»

Beinahe hätte der Kanton einem Unternehmer Steuerschulden in der Höhe von 8,7 Millionen Franken erlassen. Ein solcher Deal sei die Ausnahme, sagt der Experte Peter Hongler.

Die bernische Steuerverwaltung hätte einem Unternehmer mit luxuriösem Lebensstil beinahe Steuerschulden in der Höhe von 8,7 Millionen Franken erlassen. Wie kommt es zu solchen Deals?

Ich kann mich nicht zum konkreten Fall äussern, weil ich die Akten nicht kenne. Aber man muss sehen, dass der erwähnte Deal nicht vor der Steuerveranlagung passiert ist, was wirklich stossend wäre. Die Einigung steht vielmehr am Ende eines langen Prozesses, in dem es verschiedene Kontrollen gibt: Bei der Steuerveranlagung und auf dem Betreibungsamt werden verschiedene Personen überprüft haben, ob noch Geld vorhanden ist. Vor dem Rückkauf von Verlustscheinen wiederum wird erneut geprüft, ob tatsächlich nicht mehr mit einer Begleichung der Steuerschuld zu rechnen ist. Betreibung und Verpfändung nimmt kaum jemand auf sich, um weniger Steuern zu bezahlen. Es ist nicht angenehm, wenn man jahrelang betrieben wird.