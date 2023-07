Finanzen im Kanton Bern – Steuererträge sind höher als vor Corona Den meisten Berner Gemeinden geht es nach der Pandemie besser als erwartet. Doch nun stehen viele vor noch grösseren Herausforderungen. Sandra Rutschi

Hier ein Plus anstatt ein Minus, dort eine doch noch ausgeglichene Rechnung oder zumindest ein weniger drastisches Defizit: Ob in Bern, Biel, Thun, Köniz, Burgdorf oder auch in kleineren Gemeinden – meist fiel die Rechnung fürs Jahr 2022 besser aus als budgetiert.

Offiziell hat man zwar beim Kanton und beim Verband Bernischer Gemeinden (VBG) noch keinen Überblick. Doch den Trend bestätigen sowohl VBG-Präsident Daniel Bichsel als auch Iris Markwalder, Leiterin Gemeindefinanzen beim Kanton Bern. Damit zeigt sich im Kanton Bern auf Gemeindeebene ein ähnliches Bild wie schweizweit bei den Kantonen.

«Die Gemeinden haben – ebenso wie die Kantone – sicher sehr vorsichtig budgetiert», sagt Iris Markwalder. Mitte 2021, als die Budgets für 2022 entstanden, habe niemand gewusst, wie sich die Corona-Pandemie auf die Gemeindefinanzen auswirken werde. «Das Ergebnis zeigt, dass die Unterstützung von Bund und Kantonen durch Härtefallgelder oder andere wirtschaftliche Stützungshilfen die Auswirkungen der Pandemie gut abgefedert haben», sagt Bichsel und fügt an: «In den nächsten Jahren wird aber sicher der Bund an diesen Ausgaben einiges zu kauen haben.»

Mehr Einnahmen als erwartet

«Unklar war insbesondere, wie sich die Pandemie bei den Steuererträgen auswirken würde», erinnert sich Bichsel. Mehr Arbeitslose und kriselnde Firmen könnten zu tieferen Einnahmen führen, war die Befürchtung. «Die Pandemie hat sich auf die Steuererträge ausgewirkt, aber zum Glück nicht im befürchteten und prognostizierten Umfang», schreibt nun die kantonale Steuerverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung.

Die Auswirkungen differierten allerdings stark nach Steuerart und Branchen und somit auch nach Region. Grundsätzlich seien die Erträge von Einkommens- und Vermögenssteuern der Privatpersonen stabiler als jene der Gewinn- und Kapitalsteuern von Firmen. Entsprechend tragen Gemeinden mit einzelnen finanzstarken Firmen ein Klumpen-Risiko. In der Region Bern könnte man zum Beispiel Ittigen mit der Swisscom dazu zählen. Auch diese Gemeinde schloss 2022 besser ab als erwartet.

Interessant ist, dass laut der Steuerverwaltung die Steuererträge auf Stufe Kanton sogar höher sind als vor Corona. Dasselbe gilt für Zollikofen, wo Daniel Bichsel Gemeindepräsident ist. 2019 lag der Fiskalertrag dort bei knapp 24,5 Millionen Franken, 2022 bei 28,2 Millionen. «Zollikofen kann man beim Steuerertrag durchaus als durchschnittliche Berner Gemeinde betrachten», sagt Bichsel, der für die SVP auch im Grossen Rat und dort Präsident der Finanzkommission ist.

Allerdings sind die Steuererträge von vor und nach Corona nicht wirklich miteinander vergleichbar. Denn seither wurden zum einen die Liegenschaften im Kanton Bern neu bewertet, was vielerorts zu höheren Vermögens- und Liegenschaftssteuern führte. Zum anderen gab es eine Unternehmenssteuerreform sowie eine Senkung der Steueranlage auf kantonaler Ebene.

Tiefere Sozialausgaben

Doch nicht nur die Einnahmeseite wirkte sich positiv auf die Finanzhaushalte aus. «Insbesondere bei den Sozialausgaben fiel der Aufwand vielerorts tiefer aus als erwartet», sagt Daniel Bichsel. Zum einen habe der Kanton mit mehr Arbeitslosen infolge der Corona-Pandemie gerechnet, zum anderen aber auch mit mehr Geflüchteten, die von der Sozialhilfe des Bundes in die Sozialhilfe der Gemeinden wechselten.

Bei anerkannten Flüchtlingen mit Asyl ist dies nach den ersten fünf, bei vorläufig Aufgenommenen nach sieben Jahren der Fall. Entsprechend wechseln nun jene Personen, die mit der Flüchtlingswelle von 2015/16 in die Schweiz kamen, in die Zuständigkeit von Gemeinden und Kantonen. Die wichtigsten Herkunftsländer der Flüchtenden waren damals Eritrea, Afghanistan, Syrien und Irak.

Schweizweit verzeichnete die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 2022 bei diesem Wechsel leicht weniger Personen als erwartet. Für den Kanton Bern liegen für 2022 noch keine verifizierten Daten vor. «Wir haben aber keine Hinweise darauf, dass in den letzten Jahren weniger Geflüchtete in die sozialhilferechtliche Zuständigkeit der Gemeinden wechselten, als dies erwartet wurde», schreibt Gundekar Giebel, Leiter Kommunikation der kantonalen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion.

Die nächste grosse Hürde

Dass die Pandemie auch für die Gemeinden eine Herausforderung war, betonen sowohl Bichsel als auch Markwalder. «2023 sind so viele Gemeinden wie schon lange nicht mehr ohne Budget ins neue Jahr gestartet», erinnert Bichsel. «Das zeigt, dass der finanzielle Druck durchaus wächst.»

Was etliche Gemeinden zurzeit stark beschäftigt, sind dringend nötige Investitionen. Gemeinden wie Herzogenbuchsee, Neuenegg oder Konolfingen investieren zum Beispiel in mehr Schulraum. Mancherorts wurden die Investitionen so lange aufgeschoben, dass sie nun sehr dringend sind – zum Beispiel bei der Sanierung des Oberstufenzentrums in Worb. «Solche Investitionen belasten die betroffenen Gemeinden sicher stärker als die Auswirkungen der Corona-Pandemie», sagt Iris Markwalder.

Bei solchen aufgeschobenen Bauprojekten schlägt nun zusätzlich die Teuerung auf die Kasse. «Das merkten wir auch bei der Sanierung der Eisbahn Hirzenfeld, die wir zusammen mit Münchenbuchsee stemmten», sagt Daniel Bichsel. Alleine die Überdachung kostete über eine halbe Million Franken mehr als erwartet. «Entsprechend höher fallen dann auch die Abschreibungen und die Zinsen über die Folgejahre verteilt aus.»

Ein weiteres Problem seien die Lieferverzögerungen etwa für Stahl und andere Baustoffe. «Wenn sich Bauprojekte verzögern, kostet das eine Gemeinde ebenfalls Geld», sagt Bichsel.

