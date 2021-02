Berner Hausbesitzer profitieren – Steueranreiz für ökologisches Bauen Wer sein Haus abreisst und neu baut oder energiesparend umbaut, profitiert von neuen Steuerabzügen. Doch mit einem alten Kniff spart man teilweise noch mehr. Adrian Hopf-Sulc

Wer sich Solarpanels aufs Dach setzen lässt, kann die Kosten dafür neu auf mehrere Jahre verteilt von den Steuern abziehen. Foto: Beat Mathys

Selbst die bernische Steuerverwaltung nennt sie eine «lästige Pflicht»: die Steuererklärung. Nun steht sie wieder an; am 15. März ist Abgabeschluss. Wer kostenlos verlängern will, hat dieses Jahr – Achtung neu! – nur noch bis am 15. Juli Zeit.

Bernerinnen und Bernern, die eine Immobilie ihr Eigen nennen, könnte die Steuererklärung ausnahmsweise Freude bereiten. Denn ab dem Steuerjahr 2020 profitieren sie von zwei neuen Möglichkeiten, Steuern zu sparen:

Wer ein Wohnhaus abbricht und durch einen Neubau ersetzt, kann die gesamten Rückbaukosten von den Steuern absetzen. Das gilt auch für Abtransport und Entsorgung des Bauabfalls und für den teilweisen Abbruch zwecks Erneuerung eines Gebäudes.

Wer auf seiner Immobilie eine Fotovoltaikanlage installiert oder Fassade und Dach besser isoliert, kann die Kosten dafür wie bisher von den Steuern absetzen. Wenn der Abzug grösser ist als das Einkommen, hatten die Hauseigentümer bisher Pech. Neu darf der bisher verlorene, «überschüssige» Steuerabzug auf das nächste Jahr übertragen werden (und wenn immer noch ein Abzugsüberschuss bleibt, gar noch auf das übernächste Jahr). Diese neue Regel gilt auch für rund 20 weitere Umbau- und Sanierungsmassnahmen, die sich energiesparend auswirken – und auch für die im oberen Punkt genannten Abbruchkosten.