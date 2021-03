Berner Gastro-Szene – Sterne-Koch Markus Arnold lanciert Burger-Bude Berns Gault-Millau-Star startet am Dienstag einen neuen Take-away mit edlen Burgern im Club Düdü am Casinoplatz. awb

Machen in Burger: Gastrounternehmer Markus Arnold und Tom Weingart. Foto: zvg

Die Idee kam Markus Arnold vor einigen Wochen in den Ferien auf einer idyllischen Halbinsel in Costa Rica: So jedenfalls lässt er sich in einer am Montag versandeten Mitteilung zitieren: «Am Strand habe ich einen Burger vom Holzkohlegrill gegessen. ‹So etwas müssten wir auch machen›, dachte ich. Schnell stand die Idee, in Bern ein Take-away-Fenster für Kaffee und Hamburger zu starten».

Der «Steinhalle»-Chef mobilisierte seinen Partner Tom Weingart, mit dem er schon eine Reihe von Pop-up-Projekten realisiert hatte, für das Projekt, und ab dem 2. März gibt es nun im Club Düdü am Berner Casinoplatz morgens ab 8 Uhr Kaffee während sieben Tagen pro Woche und an allen Tagen ausser montags von 16 bis 21 Uhr Burger zum Mitnehmen oder via Lieferdienst.

Schon lange auf Erfolgskurs segelt Arnold in der Steinhalle im Historischen Museum. «Gault Millau» kürte den experimentierfreudigen Koch im letzten November als als «Aufsteiger des Jahres» und vergab für sein ungezwungenes Fine Dining 17 Punkte.