Lufthansa stellt neue Sitze und Suiten vor – «Stellen Sie sich vor, Sie sind auf Hochzeitsreise» Lufthansa war in Sachen Kabineninnovation noch nie an erster Stelle, nun sollen in allen Reiseklassen ab Herbst neue Sitze eingebaut werden. Wäre da nicht eine Sache. Jens Flottau

Komfort für Gutbetuchte: In der First Class Suite Plus gibt es auch Doppelbetten.

Jens Ritter kann sich kaum bremsen. In der neuen First Class der Lufthansa gibt es jetzt Suites für Paare. Was da alles geht: «Man kann zusammen essen oder zusammen einen Film schauen», schwärmte der Chef von Lufthansa Airlines. «Oder stellen Sie sich vor, Sie sind auf Hochzeitsreise.» Eine schönere Art zu reisen gebe es da ja nicht.

Was aus Sicht der Lufthansa irgendwie auch insgesamt gilt für all die neuen Sitze, die sie am Dienstag in einem ehemaligen Kraftwerk in Berlin vorstellte. Es soll im Rahmen des Allegris-Programms nicht nur eine neue First Class geben, sondern auch neue Sessel in der Business Class, Premium Economy und Economy. Alles soll bequemer werden, auch in den hinteren Klassen, die Normalverdiener noch am ehesten erleben dürfen. Da allerdings ohne Suiten.

Eigene Armlehnen für jeden Passagier: Das sind die neuen Lufthansa-Sitze in der Supereconomy Foto: Lufthansa

Lufthansa tüftelt seit Jahren an einem neuen Produkt, denn längst sind die alten Sitze vor allem in der Business Class nicht mehr konkurrenzfähig. Andere Fluggesellschaften haben schon lange Abteile und Sitze eingeführt, die alle direkten Zugang zum Gang haben, bei Lufthansa muss man bislang immer noch über den Nachbarn klettern, wenn man am Fenster sitzt. Jetzt versucht sie, mit Allegris an den Branchenstandard anzuschliessen. An die Luxusausstattung, die einige Konkurrenten wie Qatar Airways oder Singapore Airlines bieten, kommt sie aber nicht heran.

Das wird die neue Business Class der Lufthansa. Foto: Lufthansa





Dass es mit den neuen Sitzen so lange gedauert hat, hat im Wesentlichen drei Gründe: Lufthansa war – vorsichtig ausgedrückt – in Sachen Kabineninnovation noch nie an erster Stelle. Als die Airline dann erkannte, dass ein Update nötig ist, machte ihr Boeing einen Strich durch die Rechnung: die Flugzeuge, auf denen die neuen Sitze zuerst eingeführt werden sollten, waren um Jahre verspätet. Und während der Corona-Pandemie musste das Unternehmen sparen. Es war schlicht kein Geld da für neue Sitze.

Sitze für Selbstheizer und Seitenschläfer

Jetzt zieht der Luftverkehr wieder an, auch die Langstrecke brummt wieder. Und so haben Konzernvorstand und Aufsichtsrat 2,5 Milliarden Euro genehmigt, die allein bis 2025 in das neue Bordprodukt gesteckt werden sollen. 27'000 Sitze werden in die Flugzeuge eingebaut. Bis auch der letzte Langstreckenflieger die neuen Sitze bekommt, werden wohl aber Jahre vergehen, denn das Programm verlangt wochenlange Liegezeiten in den Hangars, der grossen Flugzeug-Garage, und gerade wird jede Maschine in der Luft gebraucht.



Modelle, die wie der Airbus A340 bald ausgemustert werden, werden wohl bis zur Rente mit den alten Sitzen weiterfliegen. Fraglich ist auch, ob die A380-Flotte modernisiert wird. Im Juni kehrt der erste Riesen-Airbus mit Basis München zurück, doch für ein paar Jahre Einsatz lohnt sich die Investition eher nicht. Sollte die Nachfrage dauerhaft so stark bleiben, dann werden auch die grössten Airbus-Jets umgebaut.



Vor allem dort, wo es platzmässig möglich ist und die Passagiere bereit sind, viel Geld auszugeben, setzt Lufthansa in der Kabine auf grösstmögliche Individualisierung. In der Business Class etwa soll es acht verschiedene Sitztypen geben, darunter auch Einzel- und Doppelsuites in der ersten Reihe, die extra kosten. Die Gäste sollen unter anderem künftig die Sessel selbst heizen oder kühlen können, je nach Präferenz. «80 Prozent der Menschen schlafen auf der Seite», haben Ritter und seine Leute festgestellt. Deswegen hat der Sitz jetzt ein Luftkissen auf Schulterhöhe, das Seitenschläfern eine bequeme Liegeposition ermöglicht.

Die neue First Class Suite. Hier gibt es bald mehr Platz. Foto: Lufthansa





In der Premium Economy Class sollen die Sitze künftig in einer harten Schale verbaut sein, wenn man die Lehne nach hinten klappt, rückt man dem Hintermann nicht mehr unabsichtlich auf die Pelle. In der Economy kann man Sitze mit mehr Abstand in den ersten Reihen buchen oder den Nebensitz dazukaufen für mehr Armfreiheit.



Als erstes Flugzeug soll eine Boeing 787 im Oktober mit den neuen Sitzen ab Frankfurt fliegen, sollte der aktuelle Lieferstopp für den Typ nur von kurzer Dauer sein. 2024 folgen dann die in München stationierten Airbus A350.

