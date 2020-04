Berns unklare Zukunft – Stell dir vor, es ist Sommer, und keiner darf hin Keine Badi, kein Gurtenfestival, keine Pop-up-Bars? Der Berner Sommer 2020 droht dem Virus zum Opfer zu fallen. Die Reaktionen auf den Entscheid des Bundesrates. Mathias Streit , Theepan Ratneswaran

Der Horror vieler Bernerinnen und Berner: Ein geschlossenen Marzili. Foto: Nicole Philipp

«Sünnele» im Marzili, ein Bier in der Pop-up-Bar und Mitte Juli zu gutem Sound ans Gurtenfestival – was in anderen Jahren zum Sommerprogramm der Bernerinnen und Berner gehört, droht dieses Jahr wegzufallen. Der Entscheid des Bundesrats vom Donnerstag gibt wenig Anlass zur Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Restriktionen. Fallen nun alle Sommerpläne dem Virus zum Opfer?