Polizei sucht Vandalen – Steinwurfattacke auf Tram ist kein Einzelfall Beim Berner Loryplatz sind in diesem Jahr bereits mehrmals Trame und Busse mit Steinen beworfen und beschädigt worden. Der letzte Wurf forderte gar Verletzte. Jacqueline Schreier

Bereits mehrfach gerieten Trame und Busse am Loryplatz unter Beschuss. (Archivbild) Foto: Franziska Rothenbühler

Am Montag vor einer Woche wurden mehrere Trams im Bereich des Loryplatzes durch Steinwürfe beschädigt – und das nicht zum ersten Mal. In diesem Jahr wurden an dieser Stelle bereits mehrmals Trams und Busse mit Steinen attackiert. «Wir haben bisher rund zehn Vorfälle registriert», bestätigt Rolf Meyer, Sprecher von Bernmobil. Man habe daraufhin jeweils Anzeige erstattet. Im Gegensatz zum Vorfall von letzter Woche, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden, sind bislang aber keine Personen zu Schaden gekommen.

Dennoch erstaunt es, dass diese Vorfälle zuvor nicht öffentlich bekannt waren. So sagt Thomas Accola, Co-Präsident des Quartiervereins Holligen-Fischermätteli, es sei «etwas eigenartig», dass die Polizei nicht schon früher darüber informiert habe. Er habe sich aufgrund von noch offenen Fragen an die Polizei gewandt. Erst diese habe ihn darüber in Kenntnis gesetzt.