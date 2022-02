Abfahrt von Crans-Montana – Ledecka brilliert, die Schweizerinnen sind gut – aber nicht gut genug Vier Schweizerinnen klassieren sich im ersten Rennen nach Olympia in den Top Ten. Sie alle werden von Ester Ledecka bezwungen – der Snowboard-Olympiasiegerin. Marco Oppliger

Ausgerechnet das erste Rennen nach Olympia führt die Schweizerinnen in die Heimat. Und weil sie in Yanqing gross abräumten – es resultierten sieben Medaillen, davon drei Goldene – sind die Erwartungen gross in Crans-Montana. Tausende Fans haben die Reise auf das Walliser Hochplateau auf sich genommen, um das Swiss-Ski-Ensemble brillieren zu sehen. Doch sie werden die Heimreise zumindest ein bisschen enttäuscht antreten.

Natürlich: Priska Nufer setzt mit Startnummer 30 als Vierte ein Ausrufezeichen, Joana Hählen (6.), Michelle Gisin (7.) und Corinne Suter (10.) klassieren sich ebenso in den Top Ten. Das ist ein tolles Teamergebnis – aber das allein genügt den Ansprüchen nicht mehr. Olympiasiegerin Suter etwa lässt einiges von ihrer Entschlossenheit aus dem Abfahrtstriumph von Yanqing vermissen, driftet hier und dort. Lara Gut-Behrami derweil tritt grippegeschwächt an, verpasst mit Startnummer 1 das Tor nach dem Präsidentensprung und scheidet aus.

Und so ist es Ester Ledecka, die in Crans-Montana mit der Sonne um die Wette strahlt. Die Tschechin gewinnt vor Ragnhild Mowinkel (NOR) und Cornelia Hütter (AUT). Es handelt sich um ihren zweiten Abfahrtssieg im Weltcup nach Lake Louise 2019. Sie schreibt damit ein weiteres Kapitel ihrer unglaublichen Geschichte. Zur Erinnerung: Ledecka ist nicht nur eine hervorragende Skifahrerin, sie gehört auch auf einem Brett zu den Besten der Welt. 2018 in Pyeongchang holte sie im Super-G wie im Snowboard-Parallel-Riesenslalom Gold – letzteres gelingt ihr auch in China. Dafür verpasst sie diesmal bei Olympia als Fünfte (Super-G) und Vierte (Kombination) das Ski-Podium knapp.

Zwei gute Nachrichten gibt es trotzdem aus Schweizer Optik: Am Sonntag steht in Crans-Montana nochmals eine Abfahrt auf dem Programm. Und: In der Disziplinenwertung hat Corinne Suter den Abstand auf Leaderin Sofia Goggia – sie wird nur Zwölfte – wenigstens um vier Zähler reduziert.



