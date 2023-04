Leak von US-Geheimdokumenten – Stehen die USA wieder vor einem Snowden-Moment? Den bereits öffentlich gewordenen US-Geheimakten könnten Hunderte weitere folgen. Selbst US-Medien ziehen schon Vergleiche zum Fall von Edward Snowden vor zehn Jahren. Fabian Fellmann aus Washington

Hier vermuten die USA ein Leck: Im Hochsicherheits­gebäude Pentagon in Arlington, dem Hauptsitz des US-Verteidigungs­ministeriums. Foto: Patrick Semansky (AP Photo)

Genau zehn Jahre ist es her, dass Edward Snowden die US-amerikanischen Geheimdienste blossgestellt hat: Im Juni 2013 begann die mediale Berichterstattung über mehr als 1 Million geheime Dokumente, die der IT-Mitarbeiter der National Security Agency (NSA) heruntergeladen hatte. In seiner Heimat wird er noch immer als Verbrecher gesucht. Zuflucht fand er in Moskau, doch auch westliche Länder weigern sich, ihn zu verhaften und auszuliefern. Sie betrachten Snowden nicht als kriminellen Spion, sondern als Whistleblower, der illegale Überwachungs­operationen der US-Amerikaner publik gemacht hat.