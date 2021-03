Belästigung der Kantonsärztin – Stefan Theiler kommt ungeschoren davon Der chronische Aussenseiterkandidat und Corona-Leugner Stefan Theiler hatte letzten Herbst die Kantonsärztin bedrängt. Diese verzichtete nun auf eine Anzeige. Dölf Barben

Gemeinderatskandidat Stefan Theiler wird am 29. November 2020, dem Berner Wahltag, aus dem Rathaus abgeführt. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Der Vorfall wirkte verstörend: Ende Oktober war Linda Nartey von Stefan Theiler in der Berner Altstadt abends auf eine befremdliche Art belästigt worden. Theiler, damals Aussenseiterkandidat für den Gemeinderat und längst bekannt als Corona-Leugner, lief neben der Kantonsärztin her und redete während mehrerer Minuten eindringlich auf sie ein. Er machte ihr Vorwürfe zu ihrer Amtsführung und beleidigte sie, hielt jedoch stets eine gewisse Distanz ein. Der Vorfall wurde von einem Kollegen Theilers auf Video aufgenommen.



Beim Kanton zeigte man sich «zutiefst schockiert». Der Sprecher der Gesundheitsdirektion sagte nach dem Vorfall, man prüfe, ob gegen Theiler rechtliche Schritte unternommen würden. Allerdings war es schliesslich die Kantonsärztin selber, die über das weitere Vorgehen zu entscheiden hatte, denn der Vorfall wurde als private Angelegenheit eingeschätzt.

Keine Zeit für einen Prozess

Wie Linda Nartey nun auf Anfrage mitteilt, hat sie davon abgesehen, juristische Schritte einzuleiten. Sie habe vom Rechtsdienst der Gesundheitsdirektion Informationen erhalten zur Einordnung des Tatbestandes und darüber, wie Aufwand und Ertrag eines solchen Verfahrens ausfallen könnten. In der Folge habe sie sich gegen eine Anzeige entschieden, schreibt sie. «Ich bin voll ausgelastet und kann mich nicht mit Angelegenheiten beschäftigen, die mich zusätzlich beanspruchen, die aber auf das Verhalten der angezeigten Person kaum einen Einfluss haben würden.»



Stefan Theiler kommt somit ungeschoren davon. So wie nach anderen Vorfällen der vergangenen Monate ebenfalls: Am 29. November, dem Wahltag in der Stadt Bern, war es im Rathaus zu einer Konfrontation mit der Polizei gekommen. Theiler hatte sich geweigert, eine Gesichtsmaske zu verwenden. Er hatte sich darauf berufen, als Kandidat dürfe er ohne Maske Interviews geben. Er wurde von Polizisten überwältigt und in Handschellen abgeführt.

Flyer gegen «Fake-Pandemie»

Ende Januar dann fiel Theiler erneut auf, weil er zusammen mit anderen Aktivisten verschiedenen Schulen unerwünschte Besuche abstattete. Dabei drangen sie bis in Lehrerzimmer vor, um Flugblätter zur sogenannten «Fake-Pandemie» zu verteilen. Das Berner Schulamt verurteilte die Aktionen scharf und liess verlauten, der Versuch von Corona-Leugnern, die Schulen als Plattformen für ihre Zwecke missbrauchen zu wollen, sei «absolut inakzeptabel».



Weder im einen noch im anderen Fall hat die Stadt Bern rechtliche Schritte gegen Theiler eingeleitet. Da nach dem Vorfall an den Schulen weitere Flyer-Aktionen angekündigt worden seien, habe die Stadt die Kantonspolizei darüber in Kenntnis gesetzt, heisst es in einer schriftlichen Antwort der Stadt. Die Schulleitungen seien informiert worden, sich bei entsprechenden Vorfällen an die Polizei zu wenden. «Wir haben aber keine Kenntnis, dass weitere solche Aktionen stattgefunden haben.»

Kontaktstopp zu Bundesräten

Ganz ohne Konsequenzen blieben Theilers Aktionen für diesen aber nicht. Wie er auf Anfrage sagt, sei gegen ihn im November eine dreimonatige Fernhalteverfügung ausgestellt worden. Wie dieser zu entnehmen ist – Theiler gab freimütig Einblick –, war es ihm verboten, das Gebiet rund ums Bundeshaus zu betreten. Ausdrücklich untersagt war es ihm ferner, mit Mitgliedern des Bundesrats, leitenden Angestellten des Bundesamts für Gesundheit und des Kantonsarztamtes «in irgendeiner Form in Kontakt zu treten» oder sich ihnen auf weniger als 200 Meter anzunähern. Theiler hatte versucht, mit seinen Botschaften Bundesratsmitglieder und ranghohe Verwaltungsangestellte direkt anzusprechen.

Inspiriert von Meienberg

Der 39-Jährige, der an der Rathausgasse in Bern die Videothek «Dr. Strangelove» betreibt, sich wahlweise als Videoapotheker, Filmtherapeut oder Begegnungshelfer bezeichnet, in Bern schon mehrmals für politische Ämter kandidierte und an Corona-Demonstrationen für Aufsehen sorgte, sagt, er sei vom berühmten Schweizer Journalisten Niklaus Meienberg inspiriert. Auch der sei nicht immer ganz konventionell vorgegangen.