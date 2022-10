Anschlag auf Rechtsnationalistin – Steckt Kiew hinter dem spektakulären Mord an Darja Dugina? US-Geheimdienste glauben, dass der Mordanschlag auf die russische Kriegsunterstützerin von Kiew genehmigt wurde. Die Enthüllung dürfte auch eine Warnung an die Ukraine sein. Florian Hassel aus Belgrad

Polizeibeamte bewachen den Tatort des Autobombenanschlags auf Darja Dugina in Moskau. Foto: Sergei Bobylev (Keystone)

Die US-Geheimdienste gehen offenbar davon aus, dass hinter dem tödlichen Anschlag auf die russische Ultranationalistin Darja Dugina am 21. August in Moskau Teile der Kiewer Regierung stehen. Nach dieser Enthüllung der «New York Times» dürften viele die Erklärungen des russischen Geheimdienstes FSB noch einmal nachlesen. Laut dem FSB reiste die 33 Jahre alte Ukrainerin Natalja W. am 23. Juli in Begleitung ihrer zwölf Jahre alten Tochter Sofia nach Russland ein.