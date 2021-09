Seltene Impf-Nebenwirkung - Status: Halb geimpft

Seltene Nebenwirkung bei der Covid-Impfung – Status: Halb geimpft Ein 21-jähriger Bündner landet nach der ersten Dosis im Spital wegen einer Herzmuskelentzündung. Jetzt hat er kein Covid-Zertifikat. Spätestens ab dem 1. Oktober hat er damit ein Problem. Und er ist nicht allein. Angela Barandun

Curdin Ragutt weiss nicht, ob er sich ein zweites Mal impfen lassen kann. Foto: Nicola Pitaro

Auf einmal ist da dieser Schmerz. Wie Seitenstechen, einfach weiter oben, in der Brust. Es ist Samstagabend, Curdin Ragutt (21, Name geändert) ist daheim in Chur. Seine Eltern sind übers Wochenende weggefahren, seine jüngere Schwester wuselt durchs Haus, bald kommen ein paar Freundinnen vorbei. Die jungen Frauen wollen kochen und dann in den Ausgang, sie feiern ihre Matura. Es ist der 3. Juli, die Clubs haben erst das zweite Wochenende wieder geöffnet.

Es passt also gerade gar nicht. Aber es geht nicht weg, das Stechen.

Eine Stunde später sitzen Curdin und seine Schwester in der Notaufnahme. Er ist genervt. Sie ist besorgt. Das Spital wird gerade umgebaut, alles ist eingerüstet. Sie sind erst die 10 Minuten hinauf zum Spital gelaufen und mussten dann noch das Gebäude umrunden, um den Eingang zu finden. Sie hat dabei registriert, wie er sich an die Brust fasst, wie heftig sein Atem geht. War es ein Fehler, zu Fuss zu gehen?