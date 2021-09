Amerikanischer Steuertrick – Warum US-Museen geschenkte Bilder bei Kornfeld verkaufen Die Berner Galerie Kornfeld bezeichnet sich als «Vertrauensauktionshaus des Moma New York». Sie verkauft Bilder, welche das Museum abstossen will. Wie kommt das? Martin Bieri

Eine Auktion in der Galerie Kornfeld im Jahr 2018. Foto: Franziska Scheidegger

Kleine Werke, grosse Namen, hohe Summen: Eine Viertelmillion brachte 2019 die Bleistiftzeichnung «La Source / Femme au chien» von Pablo Picasso. Die Kohlezeichnung «Maison Presse de la mer» von Claude Monet kam im selben Jahr für 108’000 Franken unter den Hammer, fast doppelt so viel wie geschätzt.

Beide Werke stammten aus den Beständen des Museum of Modern Art. Auf den Auktionen der Galerie Kornfeld wird in letzter Zeit wiederholt Kunst aus den Beständen des New Yorker Vorzeigehauses angeboten. Und dem Vernehmen nach ist es nicht nur das Moma, das via Bern verkauft, nur wollen die anderen Museen nicht genannt werden, weshalb Bernhard Bischoff, Mitglied der Geschäftsleitung von Kornfeld, darüber auch keine Auskunft gibt.