Erdogans Krisenmanagement – Statt Löschflugzeuge gibts Teepäckchen fürs Volk Was sie in der Türkei gegen das Feuer gebraucht hätten: funktionierende Löschflugzeuge. Stattdessen warf Präsident Erdogan Almosen unters Volk. Eine Fahrt in aschgraue Mondlandschaften. Tomas Avenarius

Löschhelikopter sind im Dauereinsatz, um die Brände in der türkischen Provinz Mugla unter Kontrolle zu bringen. Foto: Chris McGrath (Getty Images)

Burak Akgün schaut auf die Uhr, nickt seinem Partner zu, es wird Zeit. Akgün lässt den Jeep zwischen den Bäumen hinunter auf die Strasse rumpeln. In Richtung der Apokalypse. Seiner Apokalypse. Und der Apokalypse von Levent Bulut – sie machen das hier gemeinsam.

Burak Akgün und Levent Bulut sind seit zwei Wochen im Einsatz. Sie müssen nicht mehr reden, sie wissen, was zu tun ist: Auf der Rückbank des Jeeps stapeln sich Helme, Handschuhe, Jacken, Stiefel, Werkzeug. Alles schmutzig, alles verrusst, alles feuerfest. Im Wageninneren ist die Luft zum Schneiden, es riecht nach Schweiss, es fehlt an Sauerstoff. Aber die Luft drinnen ist immer noch besser als die draussen. Wenn einer der beiden das Fenster öffnet, brennen ihnen die Augen, frisst rauchgeschwängerte Luft an den Lungen. «Was hier gerade passiert ist, das hätte ich mir früher nicht einmal vorstellen können», sagt Akgün. «Das übertrifft alles.»