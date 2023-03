Wenn Kinder morden – «Stationäre Massnahmen sind wirkungsvoller als eine Haftstrafe» Im deutschen Freudenberg haben Kinder ein anderes Kind getötet. Was wären in der Schweiz die Folgen? Antworten von der Jugendanwaltschaft. Jessica King

Kerzen, Blumen und einige Kuscheltiere liegen an der Stelle im Wald, an der die Menschen im deutschen Freudenberg Abschied vom 12-jährigen Opfer nehmen. Das Mädchen wurde mit zahlreichen Messerstichen getötet. Foto: Christoph Reichwein (DPA)

Der Fall erschüttert: In der Nähe der Kleinstadt Freudenberg in Deutschland wurde am 11. März ein 12-jähriges Mädchen mit einem Messer erstochen. Gestanden haben bereits zwei Mitschülerinnen. Seither debattiert ganz Deutschland intensiv zum Thema Strafrecht, denn die mutmasslichen Täterinnen sind zu jung, um sie vor Gericht zu stellen. In Deutschland gelten Jugendliche erst ab 14 Jahren als strafmündig. Das soll den Mädchen bewusst gewesen sein: Wie «Focus» berichtet, soll sich die 12-jährige Haupttäterin im Internet vorher zur Strafmündigkeit informiert haben.