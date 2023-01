Weiterer Eklat am Universitätsspital Zürich – Starchirurg Knall auf Fall entlassen Pierre-Alain Clavien, der über 1000 Nieren transplantiert hat und im letzten Frühling noch eine Weltsensation schaffte, muss das Unispital per Ende Monat verlassen. Er hat nicht einmal mehr Zeit, seine Patienten zu informieren. Arthur Rutishauser

1 / 4 Nach der Weltsensation: Professor Pierre-Alain Clavien und der gerettete Patient bei Spitalaustritt nach erfolgreicher Lebertransplantation.

Am Dienstag, kurz vor Weihnachten, kam es zum Knall: Professor Pierre-Alain Clavien, berühmter Direktor der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie, wurde eröffnet, dass er das Spital am 31. Januar 2023 verlassen müsse. Statt dass seine Amtszeit wie vorgesehen um ein Jahr verlängert und seine Nachfolge als Forscher und Klinikdirektor geregelt wurde, herrscht nun am Universitätsspital Zürich (USZ) Streit, Konsternation und Verunsicherung.