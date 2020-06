Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Überraschender Abgang – Star-Herzchirurg Thierry Carrel verlässt Inselspital 25 Jahre war der Herzchirurg Thierry Carrel am Inselspital tätig. Nun wechselt er von der Insel- zur Hirslandengruppe.

Star-Chirurg Thierry Carrel in seinem Büro am Berner Inselspital. Bild: Franziska Scheidegger

Der renommierte Herzchirurg Thierry Carrel verlässt das Inselspital Bern und operiert künftig für die Hirslanden Gruppe. Über seinen Wechsel auf Anfang 2021 informiert er seine Freunde, Bekannten und Kollegen am Freitag in einem Brief, der dem «Bund» vorliegt.

Carrel war 25 Jahre am Berner Inselspital tätig, davon 21 Jahre als Direktor der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie. Mit seiner Stelle am Inselspital gibt er auch die gleichnamige Professur an der Universität Bern ab.

Nach so langer Zeit sei ihm der Entscheid für einen Wechsel natürlich nicht leicht gefallen, schreibt Carrel. «Auf meine Zeit am Inselspital blicke ich mit Dankbarkeit zurück.» Während seiner Zeit in Bern habe er gemeinsam mit seinem Team viele tausend Patientinnen und Patienten operiert, zahlreiche Herz- und Gefässchirurgen ausgebildet und im akademischen bereich 25 Habilitationen sowie 15 Professuren ermöglicht.

Carrel wird ab Anfang Februar 2021 für die Hirslanden Gruppe operieren. Sein beruflicher Schwerpunkt werde sich damit kaum ändern, so Carrel. Er operiert künftig an den Standorten Zürich, Aarau und Bern.

Mit einem Bein bereits bei Hirslanden

Erst im Juli 2018 wurde die Herzchirurgie des Inselspitals trotz Misstönen mit jener der Hirslanden-Klinik Beausite in Bern zusammengelegt. De facto operiert seither das Team des Inselspitals von Thierry Carrel auch an der Privatklinik am Aarehang. Die dortigen Herzspezialisten schieden aus. Mit der Kooperation sollte ein einheitliches, starkes Herzzentrum in Bern entstehen. Die Herzchirurgie ist ein Bereich der hochspezialisierten Medizin, um welche die besten Spitäler in der Schweiz seit Jahren ringen. Wie es mit dem Kooperationsmodell nach dem Abgang Carrels, beziehungsweise seinem Wechsel von der Inselgruppe zum Hirslandenkonzern, weitergeht, ist dem Schreiben Carrels nicht zu entnehmen.

( nfe, cab )