Kampf um Hirschengraben – Stapi-Partei desavouiert Alec von Graffenried Die Grüne Freie Liste (GFL) hat die Nein-Parole zu den flankierenden Massnahmen für den Ausbau des Bahnhofs Bern beschlossen. Bernhard Ott

Ob die Fussgängerinnen und Fussgänger den Bubenbergplatz künftig auch unterirdisch queren, ist umstritten. Foto: Barbara Héritier

Der Streit um den Ausbau des Berner Bahnhofs spaltet nun auch das Mehrheitsbündnis von Rot-Grün-Mitte (RGM): Die Mitglieder der Grünen Freien Liste (GFL) haben diese Woche an einer Versammlung beschlossen, in der Abstimmung vom 7. März ein Nein zu den flankierenden Massnahmen zu empfehlen. Hauptgrund dafür ist der geplante Bau einer Fussgängerunterführung und die damit zusammenhängende Umgestaltung des Hirschengrabens, sagt Architekt Martin Zulauf, der an der Versammlung die Nein-Parole vertrat. In diesem Zusammenhang seien die geplante Fällung der Kastanienbäume und der Ersatz durch Jungbäume ein «emotionales Thema». Aber auch das Fehlen einer «städtebaulichen Vision» im Hinblick auf die Neugestaltung der weiteren Bahnhofsumgebung ab 2035 sei stossend, sagt der Architekt. Ob sich das Blatt mit einer früheren Publikation eines Berichts über den «Planungsprozess Stadtraum Bahnhof» gewendet hätte, kann Zulauf nicht sagen. Die Stadt hat den Bericht zunächst zurückgehalten und erst aufgrund von Einsichtsgesuchen aus Politik und Medien nun doch noch veröffentlicht.