Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Stand-up-Comedy bei den Urnen Die Kultur macht sich diese Woche im öffentlichen Raum breit – und an ungewohnten Orten: Wir empfehlen Klassik und Kino im Park. Sowie Kunst im Krematorium. Kulturredaktion

Filme schauen im Park: Kino im Kocher

Heute sind die Dramen im Kocherpark nur noch fiktiv: Kino im Kocher. Foto: Anja Zurbrügg

Vor gut 30 Jahren hätte man sich kaum vorstellen können, am Feierabend gemütlich im Berner Kocherpark zu sitzen. An die Vergangenheit der Grünanlage, die wie der Letten in Zürich einst Schauplatz des Schweizer Drogenelends war, erinnert einer der Filme, der dieses Jahr im Kino im Kocher programmiert ist: Pierre Monnards «Platzspitzbaby». Daneben bietet das Open-Air-Kino, das zum sechsten Mal stattfindet, die bewährte Vielfalt: die Reisedoku «Weit», Thomas Vinterbergs «Druk» über Lehrer im Alkoholrausch, den wilden Episodenfilm «Relatos salvajes» aus Argentinien sowie die Premiere des Ballettdramas «En corps». Den Abschluss machen zwei Überraschungsfilme. (reg)

Lebendige Kunst am Ort der Vergänglichkeit: Festival Krema

Sie kuratieren das Festival im Krematorium: Zoë Binetti, Stefan Maurer und Jeannette Hunziker. Foto: zvg

Stand-up-Comedy im Krematorium: Pietätlos oder mutig? Auf dem Berner Bremgartenfriedhof wird dieses Wagnis am erstmalig stattfindenden Festival Krema eingegangen. Die drei Kunstschaffenden Zoë Binetti, Stefan Maurer und Jeannette Hunziker beleben den Ort der Trauer mit einem vielfältigen Kulturprogramm. Zu sehen sind etwa ein Trauerritual für queere Ahnen oder eine Fotoausstellung zum Thema Nacktheit und Sterblichkeit. Bespielt werden das alte Krematorium sowie die umliegenden Urnengänge und die beiden Kapellen mit Konzerten und Tanzperformances. Loderndes Zentrum des Festivals ist ein ewiges Feuer, das Tag und Nacht brennt. Am Samstag findet zudem eine Feuerzeremonie eines Hindupriesters statt. (sas)

«Sommernacht» am Nachmittag: Arte Frizzante

Es macht den Soundtrack zu einem warmen Samstagnachmittag im Park: Das Orchestra Arte Frizzante. Foto: Dario Kaufmann

Blasmusik und italienische Canzoni, Country und Klassik: Wer im Elfenaupark im August die Ruhe sucht, ist dort am falschen Ort. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag lädt der Elfenau-Kultursommer zu Gratis-Konzerten aller Art in die Orangerie ein. Einen Samstagnachmittag bespielt dort unter anderen auch das junge Streichorchester Arte Frizzante. Das Ensemble spielt Werke aus seiner Wunschliste, darunter auch die Klangdichtung «Sommernacht» des Schweizer Komponisten Othmar Schoeck: Streicherklänge, spätromantisch und doch zeitlos, jedenfalls wunderbar klangmalerisch für gedankenverlorenes Schwelgen in spätsommerlicher Nachmittagswärme. (mar)

Auf der Suche nach der musikalischen Freiheit: Hans im Glück

Hans Koch feilt an einem neuen musikalischen Vokabular. Foto: Marcel Meier

Der Bieler Klarinettist und Saxofonist Hans Koch war Teil des wegweisenden Trios Koch-Schütz-Studer und erhielt 2020 den Schweizer Musikpreis. Der klassisch ausgebildete Bläser widmet sich seit Jahren der freien, improvisierten Musik. Sein ehemaliger Triokollege Fredy Studer habe ihm einst den wichtigen Satz mit auf den Weg gegeben: «Was man nicht kennt, das muss man hören.» Diese Neugierde und Offenheit hat Hans Koch verinnerlicht. Unter dem Titel «Hans im Glück» ist nun an fünf Abenden sein während der Pandemie entwickeltes Solo-Programm zu hören. In einem zweiten Set gibt er jeweils die Bühne frei für Musikerinnen und Musiker, die ihn inspirieren. Unter anderen die Bassistin Martina Berther und Gitarrist Flo Stoffner. (sas)

