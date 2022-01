Tigers-Coach und SCB-Legende – Stand er auf dem Eis, hatten die Gegner die Hosen voll Yves Sarault war einer der härtesten Spieler der NLA, in Bern erlangte er Kultstatus. Doch als Coach konnte sich der 49-jährige Kanadier noch nicht profilieren. Marco Oppliger

Ruhig und überlegt: Der Trainer Yves Sarault ist das pure Gegenteil vom Spieler Yves Sarault. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Die Botschaft ist unmissverständlich: «Ihr habt vielleicht gehört, welchen Ruf ich als Spieler hatte. Aber der Coach Yves Sarault ist jemand ganz anderes.» So sagt das der Kanadier am Sonntagmorgen, als er in Langnau vorgestellt wird.