Steckt ein Feuerteufel dahinter? – Stallbrand in Utzenstorf sorgt für Ängste Erst die Brandserie im benachbarten Solothurn, nun ein Feuer auf Utzenstorfer Boden. Das löst bei manchen Unbehagen und schlaflose Nächte aus. Regina Schneeberger Sabine Gfeller

Ein Pferdestall und auch ein Auto brannten in Utzenstorf in der Nacht auf Mittwoch völlig aus. Foto: Dres Hubacher

Die gewellte Wand hängt in Fetzen von den Stahlbalken, das Dach ist verkohlt und löchrig, an einer Stelle züngelt noch eine kleine Flamme. Vor den Resten des Pferdestalls steht ein ausgebranntes Auto, fahrtüchtig wird es wohl nie mehr werden. Auch am Tag nach dem verheerenden Feuer liegt in der Luft ein beissender Rauchgeruch. Kurz vor Mittag sind nach wie vor einige Polizisten und Feuerwehrmänner auf Platz. Nach und nach ziehen sie sich zurück. «Es war eine lange Nacht», sagt einer und verabschiedet sich.