Risse in der Fahrbahn – Stahlstangen stabilisieren den Bierhübelistutz Der Hang unterhalb des Bierhübeli ist seit drei Jahren in «leichter Bewegung». Nun musste die Strasse wegen der riesigen Bahnhof-Baustelle gesichert werden. Bernhard Ott

Die Baustelle für den neuen RBS-Tiefbahnhof unterhalb des Bierhübeli hat zu Rissen und Absenkungen auf der Neubrückstrasse geführt. Foto: Raphael Moser

Nein, ein Abrutschen der Neubrückstrasse beim Bierhübeli habe nicht gedroht, sagt Mathias Kühni vom Stadtberner Tiefbauamt. Aber ohne kurzfristige Sanierungsmassnahmen hätte sich der Hang «vielleicht noch rascher bewegt als bisher», sagt der Leiter der Abteilung Entwicklung und Erhaltung.

«Der Hang war schon vor den Bauarbeiten am RBS-Tiefbahnhof in Bewegung.» Mathias Kühni, Tiefbauamt Bern

Alarmiert wurden die Verantwortlichen durch «Rissbildungen und Setzungen des Strassenbelags», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Ob auch Risse an benachbarten Liegenschaften aufgetreten sind, kann Kühni nicht sagen. Die Risse und Absenkungen auf der Strasse sind erst seit dem Aushub einer riesigen Baugrube unterhalb des Bierhübeli aufgetreten, wo einer der beiden Zugänge zum neuen RBS-Bahnhof ausgehoben wurde. «Der Hang war aber schon vor den Bauarbeiten leicht in Bewegung», sagt Kühni.