Ständeratswahlen im Kanton Bern – In Münchenbuchsee kreuzen die Kandidierenden die Klinge Am Donnerstag findet in Münchenbuchsee ein Podiumsgespräch der sieben chancenreichsten Anwärterinnen und Anwärter für die kleine Kammer statt. red

Mikrofon frei: Am Donnerstag diskutieren die Kandidierenden für den Ständerat über aktuelle politische Themen. Foto: Andreas Blatter

Am 22. Oktober wählt der Kanton Bern zwei Personen, die ihn in den kommenden vier Jahren im Ständerat vertreten sollen. Hat der Bisherige Werner Salzmann (SVP) seinen Sitz in der kleinen Kammer so gut wie sicher? Wer wird bei den linken Parteien SP und Grüne das Rennen um die Nachfolge des abtretenden Hans Stöckli (SP) machen? Und welche Chancen haben die Kandidierenden der FDP, GLP, Die Mitte und EVP überhaupt?

Am Donnerstagabend können Sie sich dazu in Münchenbuchsee Ihr eigenes Bild machen. Werner Salzmann (SVP), Flavia Wasserfallen (SP), Bernhard Pulver (Grüne), Sandra Hess (FDP), Lorenz Hess (Die Mitte), Jürg Grossen (GLP) und Marc Jost (EVP) diskutieren auf dem Podium unter anderem über Energie-, Gesundheits- und Finanzpolitik. Moderiert wird der Anlass von Sandra Rutschi, Co-Ressortleiterin der Redaktion «Berner Zeitung» und «Der Bund».

«Der Bund» im Gespräch – Gratiseintritt Sieben Kandidierende für den Ständerat treten am Mittwochabend, 13. September, zu einer Duell-Stafette an. Moderiert wird der Anlass im Bierhübeli Bern von «Bund»-Chefredaktorin Isabelle Jacobi und Marcello Odermatt, Co-Leiter Ressort Bern. Mehr Infos und Ticket-Bestellung «Gesprächsstoff» – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Fehler gefunden?Jetzt melden.