Ständeratssitze heiss begehrt – 17 Kandidaturen für Ständeratswahl im Kanton Bern 17 Personen kandidieren bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst für die beiden Berner Sitze im Ständerat.

Die beiden Berner Ständeratssitze sind heiss begehrt. Rekordverdächtige 17 Kandidaturen sind fristgerecht eingereicht worden, wie der Kanton Bern am Montag mitteilte.

Die Bewerbungen der grossen Parteien sind seit langem bekannt. Für die SVP tritt Ständerat Werner Salzmann erneut an. Die SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen will in der kleinen Kammer den Sitz ihres zurücktretenden Parteikollegen Hans Stöckli erben.

Die Kandidatinnen und Kandidaten Madeleine Amstutz, Sigriswil, BSL

Jorgo Ananiadis, Ostermundigen, Piraten

Pascal Fouquet, Toffen, Piraten

Jürg Grossen, Frutigen, GLP

Lorenz Hess, Stettlen, Die Mitte

Sandra Hess, Nidau, FDP

Gianpietro Iseli, Ostermundigen, Normalos

Marc Jost, Thun, EVP

Philipp Jutzi, Buriram (THA), JUP

Richard Koller, Grafenried, parteilos

Verena Lobsiger-Schmid, Interlaken, parteilos

Daniel Neeser, Bolligen, Normalos

Bernhard Pulver, Bern, GRÜNE

Werner Salzmann, Mülchi, SVP (bisher)

Adrian Spycher, Stettlen, Normalos

Flavia Wasserfallen, Bern, SP

Romain Zbinden, Ostermundigen, Normalos

Die Grünen haben alt Regierungsrat Bernhard Pulver ins Rennen geschickt, die FDP Grossrätin Sandra Hess. Drei weitere Parteien haben amtierende Nationalräte für den Ständerat nominiert. Bei den Grünliberalen ist es Jürg Grossen, bei der Mitte Lorenz Hess und bei der EVP Marc Jost.

Bei all den Kandidierenden ist es wenig wahrscheinlich, dass die zwei Sitze schon im ersten Wahlgang vergeben werden. Eine allfällige Stichwahl fände am 19. November statt.

