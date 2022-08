Trotz Messbericht des Bundes – Stadtregierung hält an 5G-Moratorium fest Laut einer Studie hat 5G weniger Strahlung als ältere Mobilfunkstandards. Dennoch will die Stadt Bern keine neuen Antennen auf ihren Immobilien. Christoph Hämmann

Die Montage von 5G-Antennen wie hier in der Stadt Bern im März 2019 ist umstritten. Foto: Keystone

5G: Zwei Ziffern spalten die Gesellschaft in zwei ähnlich grosse Lager. So ergab im Mai eine repräsentative Umfrage, dass 42,5 Prozent der Bevölkerung einen schnellen Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes befürworten. 41,7 Prozent der Befragten sprachen sich dagegen aus. Weil die Kritik am Ausbau in vielen Fällen mit Ängsten vor möglichen Gesundheitsschäden durch Strahlung einhergeht, hat das Thema eine existentielle Dimension – und wird mit entsprechend harten Bandagen verhandelt.